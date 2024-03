Versenyélményekről és cégének új termékeiről is mesélt az érdeklődőknek a közelmúltban a 9. Halcatraz Horgászfesztiválon a nyíregyházi Kovács Zoltán, az SBS tulajdonosa, aki az előző nap még Gödöllőn vett részt a MOHOSZ díjátadó gálarendezvényén. A szövetség ugyanis köszönetet mondott a tavalyi világversenyeken szép eredményeket elért horgászoknak, így Kovács Zoltánnak is, aki 2023 szeptemberében a franciaországi pontyfogó világbajnokságon a társaival csapatban történelmi sikert ért el: az igen előkelő negyedik helyet szerezték meg. Kovács Zoltán társa a Tiszateleken élő Nyerges Gergő volt, a magyar csapat szövetségi kapitánya címet pedig a szintén nyíregyházi Haraszkó Csaba mondhatta a magáénak.

Huszonnégy méteres mélység

– A világbajnokságon 10 méteres átlag vízmélység várt ránk, s a tesztek azt mutatták, hogy a 7-8-9 méteres magasságban a vízközti horgászat lehet a legeredményesebb. Természetesen mindenki erre készült, mi is így tettünk, csak amikor kisorsoltuk a helyet, valójában akkor szembesültünk azzal, hogy ki hova ül. A másik két magyar csapat úgymond ,,sablonos” helyre került, ahol szinte a mindennapos feltételek voltak adottak, de nekünk Gergővel 24 méteres vízmélységhez kellett leülnünk. Szerintem, akik pontyhorgászok, jól tudják, hogy ez mit jelent. Úgy tudom, Magyarországon a legmélyebb víz, ahol pontyot fogtak, 17 méter volt, de arról nem tudok, hogy magyar horgász 24 méteres vízmélységből fogott volna pontyot. Lehet, hogy fogott, csak magyar fejjel magyar vizekben gondolkodva számunkra ez annyira nonszensz, annyira felfoghatatlan mélység – kezdte előadását Kovács Zoltán, aki az 1981-ben alapított SBS-nek kezdetben a magyarországi forgalmazója volt, később pedig a márka tulajdonosa lett.

Felül meleg, alul hideg a víz

– Eddig a magyar csapat legjobb eredménye a hetedik hely volt a pontyfogó világbajnokságon, most a negyedikek lettünk. A versenyzés során dobogós helyen is álltunk, de a végén az utolsó pillanatban visszacsúsztunk a negyedik helyre. Itt ül velünk a sátorban a szövetségi kapitány is, Haraszkó Csaba, akinek szintén nagy része van ebben a kiemelkedő negyedik helyben, köszönet a munkájáért.

– A nagy vízmélység miatt vízközti horgászatra, zig-rig technikára volt szükség. Nem könnyű a zig-rig módszer, de ha az ember ráérez az ízére és megtanulja a használatát, rendkívül eredményes tud lenni – folytatta a szakember.

– A versenyen próbálkoztunk különböző hosszúságú előkével, de nem találtuk azt a vízmélységet, ahol a halak voltak, a szomszéd csapat meg csak szedte ki a pontyokat. Szemre próbáltuk megsaccolni, hogy milyen hosszú előkét használnak. Végül ráéreztünk, hogy 17 méteres előkére van szükség. Ez a zig-rig technika napközben működik igazán jól, amikor a fényviszonyok miatt a felső vízréteg megmelegszik, az alsó hideg rétegből pedig a hal feljön táplálkozni, ezért célszerű a vízközti módszert alkalmazni.

A világbajnokságon a három magyar csapat egységes csalit és etetőanyagot használt, vagy mindenki a saját kénye-kedve szerint etet és csaliz? – kérdeztük Kovács Zoltántól.

– Mindegyik csapat a saját termékeiben bízik, de azért mindegyikünknél ott volt a másik két csapat által használt csali és etetőanyag is. A világbajnokságon félre kell tenni azt, hogy nem használunk más márkát. Nyilván mindenkinek van elképzelése, hogy mivel szeretne horgászni, de ha nem működik jól, mást kell feltenni, nem lehet érzelgősködni, önérzetes horgászt játszani. De hála Istennek, az SBS igazán jól működött Franciaországban.

Szakítani a berögződésekkel!

– Ugyanakkor a nők világbajnokságán az egyik gyártó nem engedte, hogy a csapata használja a mi termékcsaládunkat, holott ugyanannál a tónál volt a verseny, s a mi termékünk már bizonyított pár nappal korábban. Hiába kínáltuk fel nekik a csalit, a gyártó cégük nem engedte. Ez az eset is azt bizonyítja, van mit tenni, s a fejekből ki kell verni azokat a berögződéseket, hogy más cég termékét nem használjuk, még akkor sem, ha az eredményesebb. Egy világversenyen tudomásul kell vennünk, hogy magyarok vagyunk, Magyarországot képviseljük, s ennek érdekében a legjobb eredményre kell törekednünk – tette hozzá Kovács Zoltán.