Március 19-én töltötte volna be a 80. életévét Balázs József József Attila-díjas író, dramaturg. A ma Vásárosnaményhoz tartozó Vitkán született, s 53 éves korában Budapesten hunyt el. Szülővárosában róla nevezték el a Városi Könyvtár és Művelődési Központ integrált intézményét. A Koportos, a Fábián Bálint találkozása Istennel és a Magyarok című könyveiből film is készült. Drámáit, A bátori adventet és A homok vándorait a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be. Vásárosnaményban április 24-én konferenciával emlékeznek munkásságára.