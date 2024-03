– Nincs pontos adatunk, de az tény, hogy a honvédsereg megalapítói között 100 nyíregyházi önkéntes volt, és a kormány újbóli felhívásaira 1848 őszén és 1849 tavaszán is példaértékűen teljesített a város a nemzetőrök kiállításában. A nemzeti ünnepünk napja, március 15-e sokkal több, mint történelem. A mi feladatunk sem csupán annyi, hogy tisztelegjük, hogy fejet hajtsunk az ismert és ismeretlen személyiségek előtt. Akik bár nem nyerték meg a végső csatát, mégis nyertek, hiszen óriási eredményeket értek el Magyarország fejlődésében. Kötelességünk az is, hogy a forradalom és szabadságharc napjainkban is érvényes tanulságait összegezzük, a fiatalabb generációnak továbbörökítsük – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, aki szerint március 15-e egyik üzenete az, hogy összefogással elérhetjük a kitűzött céljainkat.