A Magyar Nemzeti Bank és a Nyíregyházi Egyetem pályázatot hirdetett az MNB Speciális Ösztöndíj elnyerésére. Ennek összege 20 ezer forint, melyet 10 hónapon keresztül kapnak meg a pályázaton nyertes hallgatók. Az ösztöndíjra a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakos, nappali tagozatos hallgatói pályázhattak. Összesen negyvenhat kérelem érkezett be, harminc tanuló nyerte el a támogatást – hangzott el a Nyíregyházi Egyetemen tartott hétfői sajtótájékoztatón, melyen jelen voltak a pályázaton nyertes diákok is.

– A Magyar Nemzeti Bank tovább erősíti a hallgatóinkban azt, hogy igenis, érdemes tanulni. Az ösztöndíjnak köszönhetően a diákoknak nem kell feltétlenül munkát vállalniuk az egyetemi éveik alatt, így több idejük és energiájuk marad a tanulásra, az egyetemi közösségi feladatok ellátására, kutatásra vagy rendezvényszervezésre – fogalmazott köszöntőjében Barabásné dr. Kárpáti Dóra, a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének intézetigazgatója. Dr. Szabó György rektor köszönetet mondott a pénzintézetnek, illetve gratulált a pályázaton nyertes hallgatóknak. Kiemelte, a jegybank sokat áldoz a társadalmi felelősségvállalás oltárán, a különféle ösztöndíjak mellett kutatás-fejlesztési támogatást is biztosít a Nyíregyházi Egyetemnek.

Figyeli a pénzpiacot

A Kótajban élő Madai Szabolcs Bence az előző félévet ötös átlaggal zárta, így szinte biztos volt abban, hogy a nyertes pályázók között lesz. – Most járok a negyedik félévemnél és először kapom meg az MNB Speciális Ösztöndíjat – mondta portálunknak az egyetem hallgatója, aki egy autóra gyűjt, így az ösztöndíj összegét befekteti, vélhetően egy több éves futamidejű állampapírba. – Jelenleg diszkont kincstárjegyben tartom a pénzem, de ha nagyobb összegű megtakarításom lesz, részvényvásárláson is elgondolkodom majd. Régóta figyelem a pénzpiacot, hiszen érdekel, és itt, az egyetemen is ezen a területen tanulok – mondta.

A hétfői rendezvényen jelen volt dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke, dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyettes, dr. Vajda Ildikó oktatási rektorhelyettes és Oroszné Ilcsik Bernadett mesteroktató, az MNB szakmai vezetője is.