Immár ötödik alkalommal hirdette meg a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amire április 21-én éjfélig várjuk a jelentkezéseket. A megmérettetés regionális előválogatóval indul, ahová legfeljebb ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán: Szabolcs-Szatmár-Bereg szépségei Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. Folyamatosan érkeznek a nevezések, sőt, több hölgyről már a portfólió is elkészült – bekukkantottunk a kulisszák mögé, s videó is készült a fotózásról. Nézzétek meg, aki pedig kedvet kapott a versenyhez, jelentkezzen!