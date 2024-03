– A rendszeresen festett hajnál mindenképpen hidratáló, ápoló sampont, balzsamot érdemes alkalmazni, mert az visszaállítja a szálak vízháztartását: így lesznek újra fényesek és rugalmasak – folytatta a szalon tulajdonosa. Ha valaki mégsem találja meg a számára ideális terméket, a felkészülés során ebben is segítenek majd.Lukovics György és csapata korábban is részt vett versenyeken, fotózásokon – többek között a Miss Universe Hungary vármegyei selejtezőjén is segítettek a lányoknak. A Tündérszépekre is ugyanúgy készülnek majd fel.