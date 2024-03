Sikert sikerre halmoznak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Technikum diákjai, akik a közelmúltban több szakmai versenyen is igazolták tehetségüket. A turizmus-vendéglátás ágazat három cukrász szaktechnikus tanulója a március elején megrendezett SIRHA Budapest Pataki János Emlékversenyen képviselte az iskolát, és kiválóan szerepeltek. Cukorvirág-készítésben ketten indultak: Bálint Regina munkáját elismerő oklevéllel jutalmazta a zsűri, Matécsa Panna pedig bronzérmes lett. Török Kitti artisztika kategóriában vett részt a versenyen, s Gombóc Artúrt választotta az alkotása témájának, gyönyörű munkája pedig meggyőzte a zsűrit, s ő is bronzéremmel térhetett haza. A megmérettetésre a 11. b-s lányokat Strankula Katalin készítette fel, a szakoktatótól pedig megtudtuk, hogy a fiatalok mindössze egy hónapja ismerkedtek meg a cukorvirág-készítéssel, így az eredményük még inkább megsüvegelendő. Mint mondta, a munka nem áll meg, további megmérettetésekre is készülnek: elindulnak egy flambirversenyen, melynek legjobbjai részt vehetnek egy olaszországi viadalon, egy csapat pedig a szakma ifjú mestere versenyen indul majd. Ugyancsak március elején Pánd adott otthont a XIII. Kárpát-medencei grillázs-, karamell- és mézeskalácskészítők versenyének, melyen szintén részt vett egy sipkays diák: a 9. b-s Gerák Flóra Noémi a grillázs kategóriában indult és kimagasló eredményt ért el: a munkáját aranyéremmel jutalmazta a zsűri, sőt, egy különdíjat is átvehetett. A fiatal tehetséget Kollonay István, az intézmény szakoktatója készítette fel a versenyre – a mestercukrász a februári stuttgarti olimpián bronzérmet nyert a grillázsmunkájával.