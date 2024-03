A Nyír1Bikers motoros alapítvány húsvéti meglepetés csomagok "projektje" keretében eredetileg 4 családnak gyűjtötték az adományokat, de a beérkezett mennyiség miatt végül 6 családnak is be tudtak vásárolni! Bőséges csomagot tudtak összeállítani, amit 5 család már megkapott, egy család pedig - logisztikai okokból - a jövő héten kapja meg a csomagot. A családok kutyusai sem maradtak ki a jóból, ők is kaptak száraztápot és konzervet.

Malakuczi Róbert az alapítvány elnöke a közösségi oldalukon írta, hogy volt egy pici elmaradásuk, ugyanis korábban festéket kértek egy egyedülálló édesanyának, hogy ki tudja festeni a súlyosan beteg lánya szobáját, Nemrég ezt az édesanyát műtötték, pár hét a lábadozás ideje, így nagyon jól jött neki a csomag, nagyon-nagyon hálás volt érte, és alig várja, hogy jól legyen és festhessen.