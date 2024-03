Idén is hatalmas sikert aratott a Rotary Club Nyíregyháza hagyományos húsvéti forgataga, amelyet szerda délelőtt tartottak a Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, ahol a műsorok mellett számos ügyességi és kreatív játék várta a gyerekeket. Petruska Erika, a Rotary Club Nyíregyháza elnöke és Harasztiné Laczkó Beáta, az iskola igazgatója meséltek lapunknak a kezdeményezésről.

– Rendezvényeinket eddig külsős helyszíneken tartottuk, az idei évtől viszont már iskolákba is szervezzük őket – kezdte Petruska Erika, aki szerint fontos, hogy otthonosabb legyen a légkör. – Több iskolából gyűltek össze a diákok, hogy együtt szórakozzanak a tornateremben. Gyönyörűen feldíszített folyosókkal vártak minket a pedagógusok, akik a tanulókkal remek húsvéti műsorokkal is kedveskedtek – mesélte, s kiemelte, mennyire hálásak az iskolának, amiért segítették a forgatag megrendezését. Megtudtuk: már egy újabb eseményre készülnek. Május 22-én tartják az integrált sportvetélkedőt, amelyet szintén a gyerekeknek szerveznek.