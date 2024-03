A tizenhétszeres Grammy-díjas művész, Sting május 31-én visszatér egy különleges koncerttel a Budapest Arénába, hogy eljátssza legnépszerűbb slágereit, amelyek akár a The Police tagjaként, akár szólóban részei illusztris karrierjének. A koncerten többek között olyan időtlen klasszikusok csendülnek fel, mint a Fields of Gold, a Roxanne, az Every Breath You Take vagy a Message in a Bottle.

Aranyat érő életmű

Sting legutóbbi fellépéseit a The Times mesterkurzusnak minősítette, kritikusuk úgy fogalmazott: „Sting továbbra is vitathatatlanul zseniális előadó, aranyat érő életművel.” A The Telegraph ritka csemegének ítélte, Stinget magát a The Guardian pedig egyedülállónak nevezte „magasztos popalkímiájáért”. A brit zenész nem egyedül érkezik hazánkba, koncertje előtt közönség elé lép a fiatal francia–olasz énekes, szövegíró és zenei producer, Giordana Angi.