Folytatódott a Váci Mihály-emlékév programsorozata.

A cél: méltóképpen megemlékezni arról, hogy száz évvel ezelőtt, 1924-ben Nyíregyházán született a szabolcsi megyeszékhely, sőt Magyarország méltán híres, nagy tiszteletnek és népszerűségnek örvendő, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költője, Váci Mihály. De a szervezők és mások szerint az alkotó talentuma, zsenialitása, bölcsessége és a művei nincsenek annyira a magyar emberek köztudatában, mint amennyire korábban voltak, és amennyire manapság is lenniük kellene.

Tiszavasváriban a Váci Mihály Gimnáziumban igen érdekes programot szerveztek, már csak azért is, mert idén ünneplik az iskola fennállásának hatvanadik évfordulóját. Már az is különlegesség, hogy az iskola számos pontján – többnyire a folyosók falain – Váci-versek olvashatók.

Nagyszerűen felkészültek

A diákok hatfordulós vetélkedőn – amit ők „állomásnak” neveztek – vettek részt. Az elsőn Váci Mihály életével kapcsolatos tesztkérdésekre adtak választ. A másodikon verscímeket kellett kitalálniuk, valamint különböző fogalmak jelentését fejtették ki. A harmadik állomáson internetes játék keretében Váci Mihály életével kapcsolatos kérdésekre adtak választ, a negyediken szókeresőjáték volt. Az ötödiken egy térképen feltüntették azokat a helyeket, ahol Váci Mihály-szobrok, róla elnevezett iskolák, intézmények találhatók. A diákoknak a térképre nem felírt városok, községek nevét kellett megmondaniuk.

A hatodik állomáson Váci-vers­citátumok alapján idézték fel az alkotás pontos címét. Az érdekes és nagyszerű eseményre idejében elkezdték a felkészülést, amibe szinte a gimnázium egész tanulóserege és tanári kara bekapcsolódott. A Váci-emlékév jegyében a diákok munkáiból rajz- és festménykiállítást is rendeztek. A folyóson lévő tárlókban Váci-kötetek és -versek voltak láthatók. A Találkozások Házában „A sokaság fiai” címmel Váci Mihály művei alapján irodalmi emlékműsort tartottak. A színi előadás zárórészében a színpadon szereplők és a nézőtéren helyet foglalók együtt szavalták Váci Mihály a „Valami nincs sehol” című versét.

Stick Gyula, a Váci Mihály Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy a Váci-emlék­évi rendezvénysorozat Szabolcs-Szatmár-Beregben és országos szinten is folytatódik. Cselényi György