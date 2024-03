Nem sokan vannak, akik igazán szeretnek a nagy spekulatív, megválaszolhatatlan kérdésekkel foglalkozni, töprengeni rajtuk, de a nyíregyházi Tóth Róbert pont ilyen, ráadásul ezt a világ több részén is megtehette. Élt az Amerikai Egyesült Államokban, ösztöndíjjal tanult Belfastba, majd Skócia után egy hosszabb angliai tartózkodás és munka követte, jelenleg pár hónapja Thaiföldön tanít. Többnyire az angol nyelvű országokat célozta meg. Mivel mindig is utazni akart, világot látni, az egyetem elvégzése után, az első adandó alkalommal csatlakozott egy angliai munkaközvetítő céghez és pár hét alatt kint is találta magát. – Már több próbálkozásom is volt a felsőoktatással, mire véletlenül a Miskolci Egyetem geográfia szakán beültem, azaz inkább be kellett ülni, mert értelmiségi modul volt, egy filozófia előadásra. Egyből bele szerettem az intellektuális kihívásokba, meg a titokzatosság aurájába is, ami körül lengte. Mindig egy könyvmoly és érdeklődő diák voltam: irodalom, vallás, tudomány, társadalomtudományok, kultúra, nyelvek. Visszagondolva, a filozófia egyértelmű választás volt – mondta el Róbert, hogy hogyan is került filozófia szakra.

Alap intelligencia

A debreceni filozófia tanszéket akkor Vajda Mihály és körének kísérleti jellegű, filozófia mint praxis, és az oktatás műhely jellegű megközelítése uralta. Kevesebb elmélet, több kerekasztal beszélgetés, szeminárium jellemezte az oktatást. A cél egy közvetlenebb, kevésbé akadémikus tanítási modell kialakítása volt, közvetlenebb és intimebb szemináriumokkal, kevésbé feszélyező akadémiai légkörrel. – Ott lehetőségem nyílt a magyarországi filozófiatudomány és irodalom elmelét legnevesebb akadémikusaitól tanulni, és akár közvetlenül együtt is dolgozni. Találkozhattam Heller Ágnessel, Angyalosi Gergellyel, Hévizi Ottóval, és természetesen Vajda Mihállyal, csak hogy egy pár nevesebb képviselőjét említsem a magyar kulturális életnek – részletezte Róbert, és hozzátette: mindig is világot akart látni, és rendkívül vonzotta a Brit-szigetek és az angolszász kultúra, ezért ment dolgozni egyetem után ebbe a térségbe.

Angliai légkör

– Faltam a Viktoriánus regényeket, sorozatokat, a véremben volt a Monty Python és az angol humor, vágytam a skót felföld csodálatos tájára, érdekelt a történelme, az ír népzene és tánc, a fantasztikus irodalom goblinjai, elfei (koboldok, manók) és törpéi, a gentleman kultúra és az angol nyelv kihívásai természetesen – részletezte Róbert, és felsorolta az ottani tapasztalatait: az Egyesült Királyságban nagy regionális különbségek vannak, tájakként változhat a vendégszeretet mértéke. Az angolok vidéken tényleg zárkózottabbak, és bizonyos értelemben barátságtalanabbak a külföldiekkel szemben. Általánosságban szólva, nem is keresik a kapcsolatot külföldiekkel, ennek sokszor nyelvi okai is vannak. De Anglia igen nagy mértékben még mai is osztályokban gondolkozik, tradicionálisan osztálytársadalom még mindig, és ez a mai napig is rányomja a bélyegét a mindennapi emberi kapcsolatokra. A napi interakciókban többnyire udvariasak, konfliktus kerülők, de egyben távolságtartóak és sokszor passzív-agresszívak. Az észak angolok, a skótok sokkal barátságosabbak, nyíltabbak, és nyersebben őszintébbek. Kevésbé kertelnek, sokkal közelebb állnak a kelet-európai mentalitáshoz.

– Összességében jó nyelvtudással, kemény munkával és jó humorérzékkel hamar el lehet érni a tiszteletüket, de ez nagy munkát igényel. Ritkán van igazi integráció a különböző kultúrák között, párhuzamosan élnek egymás mellett, keveset érintkezve egymással: indiai az indiaival, török a törökkel, lengyel a lengyellel ismerkedik, barátkozik, házasodik. Vannak persze kivételek, de többnyire nyelvi és kulturális korlátok megakadályozzák, hogy az emberek személyes kapcsolatokat építsenek a más nemzetbeliekkel – mesélte az ottani életet.