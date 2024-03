A Nyíregyházi Idősügyi Tanács a februári ülését a Digitális Tudásközpontban tartotta. A kihelyezett ülésnek az adta az apropóját, hogy a Digitális Tudásközpont a „Digitális Kortalanság” jegyében „Tudatos internethasználat szépkorúaknak” címmel új foglalkozásokat indít. Béres Edina, a tudásközpont vezetője elmondta, a képzésen történő részvételhez telefonos regisztráció szükséges. A foglalkozások témakörei: Hogyan használjuk a számítógépet? Hogyan használjuk az internetet? Hogyan használjuk az ügyfélkaput? Mivel nagy az érdeklődés, a közeljövőben a képzés témakörét kiterjesztik az okostelefonokkal történő ismerkedésre is. Bákányné Mikó Zitától, a Nyírségi Egészségközpont Kft. képviselőjétől arról kaptunk tájékoztatást, hogy empatikus szakemberekkel, betegközpontú ellátással várják a betegeket magánrendeléseiken, várakozási idő nélkül. Döntés született az Idősügyi Tanács fogadóóráiról is, mely szerint a továbbiakban is a megszokott helyen, a Móricz Zsigmond Könyvtárban várjuk a nyugdíjas városlakókat. A fogadóórákat minden hónap első szerdáján tartjuk 15 és 17 óra között. (Az első fogadóóra április 3., ha ez a szerda ünnepnapra esik, úgy a rá következő hét szerdáján fogjuk megtartani, de arról tájékoztatót teszünk közzé.) Az idén áprilisban ismét elindul a Szépkorúak Akadémiájának rendezvénysorozata is, az összeállított programot külön meghirdetjük.

Fintor Károlyné