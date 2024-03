A Pécsi Gloves International (PGI), a neves Karma Pécsi Kesztyű gyártója, örömmel jelenti be, hogy hozzájárult a nagy várakozást megelőző sci-fi, a „Dűne 2” létrehozásához.

„A projekt különösen jelentős volt számunkra, mivel lehetőséget biztosított arra, hogy nagy szabású projekt keretében mutassuk be szakértelmünket. A „Dűne” produkciós csapatának, köztük Hóka Zsóka jelmezkivitelező döntése, mely szerint a magyarországi forgatás során helyi forrásokból szerzik be az anyagokat és kellékeket, lehetővé tette számunkra, hogy érdemben hozzájáruljunk ehhez a filmalkotáshoz.

A „Dűne 2” kesztyűinek megalkotása igazi próbatétel elé állította a PGI csapatát, ahol a kézművesség és a kreatív tervezés találkozott. Minden egyes kesztyűnél aprólékos figyelmet fordítottunk a részletekre, hogy azok nem csupán a film vizuális mélységét gazdagítsák, hanem a karakterek történetével és személyiségével is összhangban álljanak. A tervezési folyamat során különös hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a kesztyűk tökéletesen illeszkedjenek a jelmezek által megteremtett világhoz, miközben biztosítottuk, hogy azok viselése kényelmes és praktikus maradjon a színészek számára. Ez különös kihívást jelentett a varrónőink számára, hiszen a bonyolult formák és a vastag anyagok kezelése magas szintű szakértelmet igényelt.

Forrás: bama.hu

A projekt tanúbizonysága annak, hogy a PGI csapata képes túllépni a mindennapi kihívásokon és olyan munkát végezni, amely a globális színtéren is kiemelkedik.

A PGI elkötelezettsége a kiválóság iránt nemcsak a „Dűne 2” projektben nyilvánul meg, hanem más nemzetközi filmekben és jelentős eseményeken is, mint például a Super Bowl, ahol Rihanna és Usher háttértáncosai számára készített kesztyűinkkel büszkélkedhettünk.

Ezek a nemzetközi együttműködések lehetőséget adnak csapatunknak, hogy büszkén képviseljék szakértelmünket a világszínpadon.”

