Nagy érdeklődés övezte a Váci Mihály Művelődési Központban a szerda délutáni rendezvényt, hiszen egyre többen figyelnek a fenntarthatóságra, egyre több zöldberuházás jön létre nemcsak hazánkban, hanem Nyíregyházán is. Az egyesület ezzel a programmal hozzájárult a helyi közösség megerősítéséhez, és a nyíregyházi civil szektor aktivitásának növeléséhez is ebben az igazán fontos témában. A rendezvényen Lakatos Tibor, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület elnöke köszöntötte az egyesületi tagokat és a meghívott vendégeket, majd az egyesület terveit, az elnyert pályázatokból megrendezendő konferenciákat, programokat ismertette.

A megújulás jegyében

Jelentős fejlődésen esett át Nyíregyháza az utóbbi években a fenntartható működés, a környezettudatosság területén. Nem véletlenül tüntették ki tavaly „Energiahatékony” címmel a nyíregyházi önkormányzatot, fejtette ki dr. Kovács Ferenc polgármester, és hozzátette: ez az elismerés a tíz éve indult tudatos, jól megtervezett, egymásra épülő fejlesztéssorozat eredménye. Elmondta, válságmenedzseléssel indult a polgármesteri munka 2010-ben, ami 2013 nyaráig tartott, akkor indulhattak meg igazán, a pályázati lehetőségeket figyelembe véve, az energia hatékonyságot növelő fejlesztések. – Az energetikai fejlesztések révén csökkenteni tudtuk a fenntartási költségeket. Érdemes volt jó előre tervezni, hiszen van annyi saját erőnk, hogy az idén folytatni tudjuk az út- és járdafelújításokat is. Óriási utat tettünk meg a város fenntarthatóságában, a zöld jövő megteremtésében – mondta el a polgármester, és megjegyezte, a város alatt lévő forróvíz-, gyógyvízbázist szintén fel lehetne használni geotermikus energiaként.

Központban a környezettudatosság

Hagymási Gyula, a polgármesteri kabinet vezetője részletesen mutatta be az elmúlt 13 évben a fenntarthatóság területén elért nyíregyházi eredményeket. Elmondta, hogy több mint 2,7 milliárd forintot fordított az önkormányzat 2010-től a város zöldítésére, 350 ezer nm zöldfelületet fejlesztettek, 135ezer fát ültettek el a város területén, 96 intézmény energetikai fejlesztésére több mint 6 milliárd forintot fordítottak. Az önkormányzat által üzemeltetett 35 óvoda és 9 bölcsőde mindegyik épületét sikerült energetikailag megújítani, és még 2 új, modern bölcsőde is megnyitotta kapuit az elmúlt hónapban. Kilenc iskola, 7 középiskola, 3 középiskolai kollégium, 8 orvosi és egészségügyi, 11 szociális, és 12 kulturális intézmény is korszerűsödött. A lakóingatlanok, bérlakások energetikai fejlesztése mellett rengeteg park is megújult a zöldesítés jegyében. Az egészségesebb és környezettudatosabb életmódot segíti több mint 2 milliárd forintból az elmúlt tíz évben kiépített 43,5 km kerékpárút is, így már 80 km-en lehet biztonságosan tekerni a város közigazgatási határán belül, valamint 26 kondipark, 101 játszótér, 7 kutyafuttató várja az aktív pihenést keresőket. A közösségi közlekedésben is a környezettudatosság volt a fő szempont, 8,2 milliárd forintból 41 darab CNG busz járja Nyíregyháza utcáit.

Gazdaságos működés

Az energiaárak folyamatosan növekednek, ezért érdemes felkészülni arra, hogy minél kevésbé legyünk energiafüggők, hogy szinte önfenntartó módon tudjunk gazdálkodni az energiával, azon belül is a megújuló, visszaforgatható, környezetbarát megoldásokkal – ezt már Varga Ádám az INKO Épületgépészeti Kft. ügyvezetője, épületenergetikai szakember fejtette ki, aki kiemelte, hogy ez jelentős költségmegtakarítást is eredményez magánszemélyeknek és vállalkozásoknak is egyaránt. Részletesen bemutatta, hogy milyen energetikai fejlesztési lehetőségekkel tették hatékonyabbá és gazdaságosabbá akár hatalmas épületek működését is. Vállalkozások fejlesztésében segítenek a pályázatok, energetikai támogatási lehetőségek is, amelyekről Csépány Zsuzsa, a GoodWill Consulting regionális igazgatója, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület elnökségi tagja tartott előadást, a vállalkozói támogatott hitelekről pedig Aradványiné Szász Ildikó MBH Bank Nyrt. Észak-Alföldi Régiójának területi vezetője beszélt az érdeklődőknek.