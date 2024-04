– Németh Sándor, a Tavirózsa Halastó tulajdonosa támogatta az ötletünket, sátrat állíthattunk, kaptunk tőle áramot, mindenben partner volt. Vettünk okleveleket, érmeket és a győztesnek egy kupát is, s mint minden versenyen, mi is kisorsoltuk a helyeket. Azt is kikötöttük előre, hogy 5 kg etetőanyagot lehetett használni, a csalit mindenki szabadon választhatta. Kiss Attila unokatestvérem most feláldozta magát, mert bár szeret versenyezni, ő vállalta a szakács szerepét a verseny idejére. Nem unatkoztunk egy percig sem, hiszen négyen hetvenhat darab halat – pontyot és amurt – fogtunk. Az éjszakai órákban is volt szép számmal kapásunk, a mérlegelés után mentek is vissza a vízbe a halak.