Sokan csak legyintenek, amikor a gyerekek tejfogai szóba kerülnek, mondván, ezeknek úgyis mindegy, majd a maradókra vigyáznak. Nem mindegy azonban, hogy milyen a kicsik szájhigiéniája, hiszen előrevetítheti a felnőttkori fog- és szájápolási rutinjukat. Mit tehetünk, hogy minél tovább megőrizzük gyermekeink tejfogainak egészségét? – tettük fel a kérdést dr. Sánta Antal nyíregyházi fogorvosnak, aki szerint azért is fontos erről beszélni, mert rengeteg a tévhit.

– Általában a hatodik hónap körül kezdenek el nőni a tejfogak, s a gyermek kétesztendős koráig ki kell bújnia mind a húsznak. A szülőkben nagyjából ekkor fogalmazódik meg a kérdés, hogy mikor kell először fogorvoshoz vinni a kicsit. Azt szoktuk mondani, hogy évente legalább egyszer meg kell mutatni a gyerekeket szakembernek – magyarázta dr. Sánta Antal, s hozzátette: természetesen ilyenkor tanácsokkal is ellátják a szülőket.

dr. Sánta Antal

Fotó: KM

Éjszakára inkább vizet

– Nagyon fontos, hogy pici korban milyen ételeket, italokat fogyaszt a gyermek. Legjobb, ha a cukros üdítőkből és édességekből minél kevesebbet, de persze nem lehet kizárni teljesen az életükből, a kérdés csak az, mit teszünk nassolás után. A főzelékek, pépes ételek is rárakódnak a fogakra, és ha nem mossuk meg, roncsolják a zománcréteget. Ezzel szemben a nyers zöldségek és gyümölcsök, mivel keményebbek, rágcsálás közben megtisztítják a fogakat – mutatott rá a szakember.

– Amikor kisgyermekes anyukák jönnek be hozzám a rendelőbe, azt szoktam nekik javasolni, hogy éjszakára cukros tea vagy kakaó helyett vizet adjanak a babáknak. Magukkal is jót tesznek, ugyanis a vízért nem fog éjjel többször is felsírni a gyerek, míg a cukros italokért igen. Azok ugyanis befolyásolják a vércukorszintjét, ami ha lecsökken, körülbelül három­óránként felébred. Az éjszakai cukros üdítők további hátulütője, hogy amíg napközben beszélünk, mozog a száj, nyál termelődik benne, aminek tisztító hatása van, éjjel lecsökken a nyáltermelés, így a védőhatása is. A fogra rátapadó cukros máz pedig negatívan hat a zománcra.

Fontos a szülői minta

– A szénhidráttal az a baj, hogy nem mindegy, hogyan esszük – hangsúlyozta a fogorvos. – Ha bekerül a szájba, és rárakódik a fogakra, a nyálban lévő baktériumok húsz percig tudják erjeszteni. Tejsav termelődik, ami felpuhítja a zománcot. Húsz perc után megszűnik az ártó tényező, de nem mindegy, hogy veszünk a gyereknek egy tábla csokit, és óránként adunk neki egy kockát, hiszen annyiszor húsz percig roncsolja a fogait, vagy egyszerre kapja meg a napi édességadagját, lecsökkentve a zománcot érő „támadást”. Az ideális az lenne, ha gyermek és felnőtt egyaránt fogat mosna minden étkezés után, de ez persze kivitelezhetetlen. Bőven elég, ha reggel és este alaposan, legalább két percig tisztítjuk a fogainkat.

Kérdésünkre, hogyan lehet rászoktatni a gyerekeket a rendszeres szájápolásra, a szakember elmondta: amíg a kicsi fürdik, anyuka vagy apuka meg tudja mosni a saját fogát. Ha látja, hogy a szülők hogyan csinálják, ő is ki akarja majd próbálni. Ilyenkor adni kell neki egy fogkefét, hadd próbálkozzon.

– Az első két-három alkalommal valószínűleg rágcsálni fogja, de ez nem baj, legalább megszokja. Később aztán vagy segítséggel, vagy egyedül, de megmossa a fogát a gyermek. Fontos a játékosság, illetve különböző trükköket is bevethet a család, legyen az mesefigurás fogkrém vagy elektromos fogkefe. A lényeg, hogy ne legyen rossz élmény a fogmosás.

A dr. Sánta Antal fogorvossal készült teljes podcastbeszélgetés hamarosan elérhető lesz a Szabolcs Online-on, Videán és Spotifyon is.