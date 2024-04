A Tündérszépek versenyzőinek nemcsak bikiniben és utcai ruházatban kell végigvonulniuk a zsűri előtt: azt is meg kell mutatniuk, hogyan áll rajtuk az estélyi. A gyönyörű ruhákat egy-egy ékszer még szebbé teheti – Vinnai Attilával és feleségével, Vinnainé Belicza Henriettával, a Life & Style Ékszer Kft. tulajdonosaival a trendekről beszélgettünk, és azt is elmondták, mit javasolnak a szépségversenyen induló lányoknak.

A gyöngy kiegészít

A versenyen a természetesség és a letisztultság is nagyon fontos, Vinnai Attila éppen ezért a kisebb köves fülbevalókat, egyszerűbb nyakláncokat javasolja a jelentkezőknek.

– A fehér gyöngy mindenhez illik, így kiváló választás lehet – hangsúlyozta az üzletvezető, és hozzátette: rengetegen keresik az ilyen ékszereket. – A gyöngynek megvan a maga varázsa: annyira különleges, hogy bármilyen rendezvényre, alkalomra elővehető – ezt már Attila felesége, Henrietta mondta, aki azért is ajánlja ezt az értékes kiegészítőt, mert jobban megfizethető, mint a gyémánt. Amennyiben a lányok egyedi ékszert szeretnének viselni a versenyen, egy gyöngy fülbevalóval nem lőhetnek mellé. Ez a kis díszítőelem feldobhatja az estélyi vagy báli ruhát, amelyet majd a döntőben vesznek fel a versenyzők.

– Bárkit kiemelhet a tömegből egy ilyen jellegű fülbevaló – folytatta Attila, aki azt is hangsúlyozta: bár a gyöngyöt elsősorban az idősebb korosztály választja, bátran viselhetik a fiatalok is, ráadásul manapság befektetésnek is nagyon jó. Megtudtuk: kevésbé ismert, de vannak sós- és édesvízi gyöngyök is.

Minden alkalomra

Nem csupán hajviseletben vagy ruhákban változik a divat, ékszerek esetében is vannak évszakhoz és adott alkalomhoz illő darabok. – A trendek mindig mások: jelenleg nagyon sokan szeretik az ezüstöt, a már említett ­gyöngyöket, de továbbra is népszerű a gyémánt – emelte ki Henrietta, s még elárulta: az arany ékszereket kevesebben keresik, azonban ha karikagyűrűről van szó, a legtöbben még mindig sárga aranyat vásárolnak. Az üzlet egyik tulajdonosától azt is megtudtuk, hogy mivel nagyon sok fiatal, esküvőre készülő pár keresi fel őket, a lánykérő és karikagyűrűk a legkeresettebb ékszereik, a gyöngy nyakláncaikat arák vagy örömanyák is szívesen vásárolják. De természetesen más alkalmakra is árulnak kiegészítőket: vannak, akik medálokat, fülbevalókat keresnek például keresztelőkre, de gyakori ajándék egy gyűrű vagy nyaklánc a diplomaosztókon, ballagásokon – tette még hozzá Heni, aki férjével az esküvők mellett már a ballagási időszakra is készül.