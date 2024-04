A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség is csatlakozott a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány és a Magyar Népmeséért Alapítvány adománygyűjtéséhez. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola harmadikos diákjánál, Veres Szofinál korábban leukémiát diagnosztizáltak, majd a gyógyulás után kiderült, agydaganatban szenved.

Most a vármegyei kézilabdázók is összefognak a nyíregyházi Szofi gyógykezelésének finanszírozásáért, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség a tagszervezeteit is felkéri az adományozásra. A tengerentúli, houstoni gyógykezelés költsége várhatóan meghaladja majd a 100 millió forintot.

Elvégzi a kezdődobást

A vármegyei kézilabda szövetség meghívására a nyíregyházi Túróczy-iskola harmadik osztályába járó Szofi és édesanyja, Szalontai Henriett április 28-án (vasárnap) részt vesz a lány U-10-esek nyíregyházi szivacskézilabda versenyén, sőt, a tervek szerint Szofi a 9 órakor kezdődő első mérkőzés kezdődobást is elvégzi. A rendezvény helyszíne a Zelk Zoltán Általános Iskola (Krúdy Gyula utca 29.) tornaterme.

A verseny így egyben jótékony célt is szolgál, a nézők, a csapatvezetők figyelmét is felhívják majd az adományozás fontosságára: minden játékos és szurkoló megkapja a Szofi adományozására biztató szórólapot, illetve egy, az erre a célra legyártott karkötőt, illetve egy adománygyűjtő dobozt is kihelyeznek a szövetség munkatársai.

Sajtótájékoztató is lesz

A kezdődobás előtt 8 óra 45 perckor egy rövid sajtótájékoztatót is tartanak a szervezők, melyen részt vesz Cservenák László, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi elnöke, és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is, akik mindketten sokat tették már hozzá ahhoz, hogy az adománygyűjtés híre átlépje a vármegye határait.