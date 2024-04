Hogy emberként milyen volt ő? Dabasi Halász Irma, akit 1894. december 1-jén vett feleségül Mátészalkán, de Nyírcsaholyban anyakönyvezték a házasságukat, úgy emlékezett vissza rá, hogy „az igényesség, a szépérzék volt jellemző Zielinskire, a magánemberre is. Megjelenésében pedáns, a társasági életben is kellemes megjelenésű, táncolni is szerető, a magyar zenét kedvelő társ volt”. Felesége több konferenciára is elkísérte, sok barátjuk volt mind belföldön, mind külföldön. Házasságuk gyermektelen maradt, így tudását, emberszeretetét, emberi tartását ifjú tanítványainak adta át, rájuk hagyományozta.