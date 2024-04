Nagyon fontos, hogy nem csak gazdasági értelemben, hanem környezeti értelemben is fenntartható jövőt hagyjunk az utódainkra, ez pedig csak a zöldgazdasággal lehetséges. A kormány 2020-ban hirdette meg a klíma- és természetvédelmi akciótervét, amelyben azt a célt tűzte ki, hogy Magyarországon 2030-ra az energia 90 százalékát zöld, szén-dioxid-semleges forrásból állítsuk elő, ezek nagy részét pedig már teljesítettük. Fontos, hogy az előállított zöld energiát el tudjuk juttatni az otthonokba és fel is tudjuk használni, a megmaradót pedig tárolni kell – ehhez a tárolókapacitás bővítésére van szükség. A családokat, a vállalkozásokat arra kell ösztönöznünk, hogy zöld energiát használjanak az otthonaikban, a cégükben. Most indult el a családok támogatását szolgáló napenergia program 75 milliárd forintos kerettel, a vállalkozások elektromos autóvásárlását támogató programra 30 milliárd forint áll rendelkezésre, és a zöld közlekedést is támogatjuk: a 25 ezer fő fölötti településeken csak zöld beszerzéshez ad a kormány támogatást. A negyedik terület pedig a körforgásos gazdaság területe: csak abban az esetben támogatjuk a zöldenergia hasznosítását, ha az teljesen környezetbarát és fenntartható. Ez azt jelenti, hogy minden, a zöldenergia használatával kapcsolatos tárolóberendezést, energetikai eszközt környezetbarát módon kell újrahasznosítani. Ez egy óriási lehetőség

Magyarország számára, de azt is látnunk kell, hogy ezen a téren hatalmas a verseny. És éppen ez az, ami miatt a kormány zöld energetikai konzultációt indított. Április 15-ig online formában, a zoldenergia.kormany.hu oldalon lehet kitölteni. Arra kérek mindenkit, szánjon rá néhány percet, hogy egy nyelvet beszélhessünk. Szeretnénk tudni, az emberek támogatják-e, hogy Magyarország éllovasa legyen a zöldenergetikai fordulatnak, hogy az energiabiztonságunk és a fenntartható jövőnk érdekében zömében zöld energiát használjunk, hogy a zöldenergia tárolására alkalmas rendszereket gyártsunk, azaz hogy támogatják-e a közös jövőről vallott elképzelésünket – fogalmazott a kormánybiztos.

Élénk az érdeklődés

– Magyarország és az itt élők jövője azon is múlik, mennyire sikerül a zöld átállás – jelentette ki dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki ezzel összefüggésben fontosnak nevezte a munkahelyek védelmét. – Hazánkban az autóiparban mintegy 150 ezren dolgoznak, ha a beszállítókat is hozzávesszük, összesen 600-700 ezer munkahelyről van szó, ezért sem mindegy, hogy az autóipar hogyan tud átállni az elektromobilitásra. Ugyancsak lényeges a megtermelt energia tárolása is, ehhez a kapacitásokat bővíteni kell. És az is fontos, hogy az önkormányzatok hogyan használják fel a megújuló energiákat az intézményeik fejlesztésekor. Azt tapasztalom, hogy nagy az érdeklődés a lakosság, a kis- és középvállalkozások és az önkormányzatok részéről is. Megnéztem az egyéni választókerületemben a TOP Plusz program energetikai beruházásait: nyolc települést találtam, ahol összesen 1 milliárd forint értékben használtak megújuló energiát az önkormányzatok az intézményeik felújításához – mondta a képviselő, aki arra kért mindenkit, töltse ki a konzultációt. – Ezen a területen óriási a verseny, s hatalmas potenciál van a növekedési programokban. Magyarország szeretné elérni, hogy éllovasa, alakítója legyen a zöld átállásnak, s ne maradjunk le ebben a versenyfutásban – tette hozzá.

Sok visszaigazolást kapnak

– Akkoriban még nem neveztük zöld átállásnak, de tíz évvel ezelőtt mi már elkezdtük – mondta a megyeszékhely polgármestere, dr. Kovács Ferenc. – Az első nagy önkormányzati programunk részeként az összes óvoda, bölcsőde, 11 általános és 11 középiskola, 7 orvosi intézmény és 12 szociális intézmény energetikai korszerűsítése megtörtént, és a környezettudatosságot azóta is minden területen szem előtt tartjuk. A gazdaság igényli a legtöbb energiát, ugyanis ott érvényesülhet a zöldenergia legnagyobb része. Az ipari parkban öt nagy cégnél indult el a közelmúltban beruházás, amelyek a környezetvédelmi szempontoknak a legmagasabb szinten megfelelnek, az egyikük, a svéd Quantum pedig hőszivattyúkat gyárt majd – ez is az új energiaprogram része. Vagy itt van a Lego, ami geotermikus energiát fog használni a jövőben – a fúrásokat már elkezdték. A közlekedésben is érvényesül ez a szemlélet: 41 gázüzemű buszunk van, az új telephelyet pedig úgy alakítottuk ki, hogy ha ideérnek az elektromos buszok, azokat is tudjuk majd fogadni. Hogy ez mennyire fontos, arra csak egy adatot mondanék: a szakértők kiszámolták, hogy a gázüzemű buszok beállításával 260 tonna szennyező anyaggal lett kevesebb a város levegőjében. Fontos része mindennek a zöld programunk is: 300 ezer négyzetméter zöldfelületi fejlesztést valósítottunk meg, több mint 130 ezer fát és 115 ezer cserjét ültettünk. Elkészítettünk egy klímavédelmi akciótervet, amit folyamatosan hajtunk végre, a megvalósításért pedig nagyon sok visszaigazolást, s rengeteg díjat is kaptunk. A fenntarthatóságot minden területen megpróbáljuk érvényesíteni és minden korosztálynak biztosítunk programokat, amelyek középpontjában a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás áll – fogalmazott a polgármester, aki szerint nagyon hasznos lenne, ha gazdaság és a lakosság mellett az önkormányzatok is igénybe vehetnének ehhez pályázati lehetőségeket, hiszen az intézményrendszerük miatt nagyon nagy energiafelhasználók.