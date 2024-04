Lassítottak, majd megálltak a kisvárdai belváros járókelői, akiknek nem mindennapi látványban volt részük nemrégiben. Történt ugyanis, hogy egyik pillanatról a másikra több mint félszáz gimnazista jelent meg, s kezdett bele egy jól begyakorolt koreográfiába. A flashmobot a Wunderbar Fesztivál felhívásához csatlakozva mutatták be – olvasható a település honlapján.

Középpontban a német nyelv

A Bessenyei György Gimnázium kiemelt nyelvi képzésben tanuló diákjai az „Ich bin da für dich” (Ott vagyok neked) című számra táncoltak, amely 2022-ben a nemzetközi barátságakció hivatalos dala volt. Akkor a barátságért és a kiközösítés ellen mozdultak meg fiatalok ezrei Európa-szerte, a napokban pedig a német nyelv tanulásának a fontosságára, valamint a Wunderbar Fesztiválra szerették volna felhívni a figyelmet. Ennek az országos kampánynak az égisze alatt, melyhez a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium is csatlakozott, április 8–14. között a német kultúra, zene, gasztronómia és hagyományok mellett a nyelvtanulásról is szó lesz: az ország 170 intézményében rendeznek irodalmi, kulturális, oktatási, színházi események, amelyeket – ismertette dr. Farkasné Poncsák Anikó, az iskola pedagógusa.

– Ami viszont a fesztiváltól függetlenül igaz – folytatta, hogy a német az angol után ma is a második legnépszerűbb nyelv Magyarországon. Miért érdemes itthon németül tanulni? Mindenki mást tart fontosnak a mellett szóló érvek közül: a középiskolás diákok szeme előtt leginkább az lebeg, hogy német nyelvtudás birtokában könnyebben lehet karriert építeni német, osztrák, illetve svájci cégeknél akár itthon is. A bátrabbak Európa német nyelvű országaiban is szerezhetnek diplomát, ha beszélik az adott ország nyelvét, vagy ha nem is végig, egy-egy szemeszter erejéig is lehet német nyelvű felsőoktatási intézményekben tanulni. Nem utolsósorban pedig a turizmus vagy a kultúra iránti érdeklődés is motiválhat bárkit a némettanulásra.