„Magyarország köztársasági elnöke a nyírségi régióban meghatározó, magyar tulajdonú családi cég vezetőjeként évtizedeken át nagy szakmai alázattal végzett munkája, valamint Nyíregyháza térségének kulturális és társadalmi életét sokoldalúan támogató tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Bencze Antalnak, a Ke-Víz 21 Építőipari Zrt. vezérigazgatójának” – áll a címeres oklevélen. Az elismerést Bencze Antal 2024. március 14-én vette át Fónagy Jánostól, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkárától. Ez a kitüntetés fő helyre került abban a vitrinben, amelyben ott van már az 1994-ben kapott Inczédi György-életműdíj és az Év Vállalkozója elismerés.

Ezen és a korábbi elismerések mögött munkával teli, kemény és sikeres esztendők állnak. Csak így vezethetett az út ahhoz, hogy a Ke-Víz 21 Zrt. a régió egyik meghatározó építőipari vállalatává nőtte ki magát. Ebben meghatározó szerepe volt Bencze Antalnak, aki fiatal hajdúdorogiként kétkezi munkásként kezdte pályáját. Nyíregyházára 1966-ban került.

Végigjárta a szakmai ranglétrát, a közműfejlesztésekben aktívan részt vett, s a rendszerváltás idejére már több mint két évtizedes építésvezetői tevékenységgel bírt, és a térségben már jelentős ismertséggel rendelkezett az önkormányzati vezetők körében. A rendszerváltás idején tönkrementek az állami építőipari vállalatok, így ő is, mint sokan mások, kényszervállalkozóként indította vállalkozását.

Előrelátóan nyitott

Bencze Antal igen előrelátóan tudta, hogy mélyépítésben megerősödve más területek felé is kell nyitnia. Eleinte csak a csatornázásból, ivóvíz- és szennyvízvezeték-építésből állt a tevékenységük, de aztán egyre komolyabb megrendelések érkeztek. Munkájukkal elégedettek voltak, és az adott településen más feladatot is szerettek volna rájuk bízni. Ez hívta életre a magasépítési ágazatba való belépésüket.

Bencze Antal bátran vállalta a kihívásokat, szakmai és vezetői alkalmasságát bizonyítja, hogy az idők során nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, hanem Borsod-Abaúj-Zemplénben és Hajdú-Biharban is jelentőssé vált a Ke-Víz szerepe, regionálisan meghatározó, magyar tulajdonú családi céggé nőtte ki magát. Több mint kétszáz dolgozóval, szellemivel és fizikaival egyaránt. A dolgozók közül nagyon sokan az ezredforduló környékén kerültek a céghez, és még mindig itt dolgoznak.

Árvízvédelmi rendszerek, utak

A Ke-Víz 21 kiveszi a részét az infrastrukturális fejlesztésekből, a szennyvíz- és csapadékvíz-hálózatok kialakításából, az árvízvédelmi rendszerek építéséből. A cég munkáinak fontos szeletét jelentik az útépítések. Ilyenek például a Nyíregyháza környéki elkerülők, a vármegyeszékhelyi körforgalmak, utak, kerékpárutak. Hajdú-Bihar vármegye jelentős útjainak vagy Debrecen forgalmas csomópontjainak kialakításában vagy korszerűsítésében is jelentős szereppel bír a nyíregyházi családi vállalkozás. A szomszédos Borsodban is egyre inkább leteszi névjegyét a Ke-Víz 21, elég, ha csak a Tokaj környéki beruházásokra, a szerencsi szennyvíztelep korszerűsítésére vagy a sárospataki, egykori Tanítóképző Főiskola teljes körű külső és belső renoválására gondolunk, amely a Tokaj-Hegyalja Egyetem főépülete lesz.

A cég neve szinte összeforrott a Nyíregyházi Állatparkkal, amely építésében főszerepet vállalt és vállal a Ke-Víz 21 Zrt. A kategóriájában Európában első Sóstó Zoo látványosságait, úgymint az Ócenárium, az India Ház, a Tarzan ösvénye, az Andok-ház mind a Ke-Víz munkája, miként a rangos szakmai díjakkal bíró Pangea Hotel vagy Sóstógyógyfürdő páratlan turisztikai látványosságát jelentő zenélő és fényárban úszó szökőkút.

Társadalmi szerepvállalás

Bencze Antal és a cég számára egyaránt fontos a társadalmi szerepvállalás. Bencze Antal és a Ke-Víz kiemelt támogatója a helyi kultúrának, a tudománynak, az egyházaknak, a sportnak, a civil szervezeteknek, az egészségügynek. A rangos VIDOR Fesztivál, a Nyíregyházi Egyetem, a Nyíregyházi Sportcentrum, a Jósa András Oktatókórház az állandó támogatottak közé tartozik, miként megannyi jótékonysági akció.

Bencze Antal az első pillanattól tervezte, hogy a Ke-Víz generációs céggé válik majd, és tudatosan építette fel az utódlást, nem félve attól, hogy ez az ő pozícióját megingatná. Mindkét fia felsőfokú műszaki végzettséggel bír, mindketten tagjai a felső vezetői körnek. És már harmadik generációs a Ke-Víz 21 Zrt., hiszen unokái, Bencze Béni és Bencze Dina az egyetemi tanulmányaik mellett már dolgoznak a cégnél.

– Ugyan a rangos elismerést én kaptam, ám ez nem csak az én érdemem – hangsúlyozta ki a vezérigazgató. – Emögött ott van valamennyi dolgozónk munkájának elismerése.

– Egy beruházás, egy projekt sok láncszemes folyamat, valamennyi tagja ad valamit a sikerhez. Így köszönet jár minden megrendelőnek, hiszen nélkülük nem lenne munkánk, és így nem érnénk el együtt sikereket.

A minőség és a megbízhatóság

– Több mint három évtizedes tevékenységünk, kemény és eredményes esztendők vannak mögöttünk, és úgy vélem, miként eddig is, a cég valamennyi dolgozója mindent megtesz majd azért, hogy ez továbbra is így legyen. Miként eddig is, a legfontosabb szempont a minőség és megbízhatóság kell hogy legyen, hiszen ez nyújt megfelelő garanciát a megrendelőinknek. Ebből nem szabad engednünk, és erre nemcsak az elismerés kötelez bennünket, hanem cégünk hitvallása, amivel a régió egyik meghatározó cége lettünk – vallja Bencze Antal.

A vezérigazgató immáron több mint egy évtizede nyugdíjas, de nap mint nap bejár a céghez. Amennyiben kérik, mindenben segítséget, tanácsot ad. Teheti, hiszen hatalmas élettapasztalat és szakmai tudás birtokosa.

Mán László