Kurrens cikkek a határon

– Szabad-e locsolni? – tették fel a kérdést a Nyírség Néptáncegyüttes férfi tagjai, és lenyűgöző táncprodukciójuk végén természetesen előkerültek a vödrök, hogy a lányok el ne hervadjanak. Aki az első locsolásról lemaradt, annak sem volt oka, hogy szomorkodjon, hiszen óránként tartottak locsolást.

S miközben még hallatszott a lányok sikoltozása, már hangolt a Pénzügyőr Zenekar, a ragyogó napfényben pedig egyre többen érkeztek a múzeumfaluba, minden utca valamire rácsodálkozó gyermekekkel, sétáló felnőttekkel telt meg.

Nem véletlen, hogy a pénzügyőrök zenéltek: a Csíkos táska, tele a bagázsnyik című időszaki kiállítás megnyitójára hívták fel a figyelmet. Mi az a bagázsnyik? - tették fel sokan a kérdést a nézelődök között, ám hamar kiderült a titok.

A rendhagyó tárlat, amit Kész Réka néprajzos-muzeológus állított össze, a '90-es évek hangulatát, a korszak ukrán-magyar kereskedelmének motivációját és mindennapjait mutatja be. – A kiállítás anyagának összeállításában örömmel vettünk részt – mondta köszöntőjében Turi Zsolt pénzügyőr alezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeuma nevében.

– Amikor megkaptuk a megkeresését a múzeumfalutól az új időszaki kiállításról, gondolkodtunk, hogyan tudnánk segíteni – folytatta az alezredes. Aztán végül korabeli dokumentumokkal, vámszabályokkal, szaksajtóban megjelent cikkekkel és fényképeikkel tették teljessé a tárlatot. Kiderült, erről az időszakról több tudósítás is készült, hiszen akkor sok minden történt a magyar-ukrán határon. Az alezredes felidézte, hogy míg a nyugati és déli határon a kurrens cikkek – többek között Gorenje hűtő, Impulse dezodor, Fischer videomagnó, videokazetta, Fa szappan érkezett – addig a keleti határon ukrán, kárpátaljai emberek szerszámokat, búvárszivattyút, szamovárt, étkészletet hoztak, ez volt a KGST-piacok aranykora. Azóta nagyon sokat változott a világ, sajnos a határon túl most háború dúl.

Múzeumi útlevél és pecsét

– Az akkori társadalmi, politikai és gazdasági változások késztették arra a Kárpátlaján élő embereket, hogy nagyon szerény jövedelmüket így egészítsék ki, megélhetésük biztosításához volt erre szükség – elevenítette fel az akkor történteket dr. Kész Barnabás történész-néprajzos, a kiállítás kurátorának édesapja, aki a tárlat létrejöttében is nagy szerepet vállalt. A 1980-as, 1990-es évek egyre inkább felkeltik az érdeklődésünket, sokan még a mindennapok részeiként emlékeznek rá, de ma már a néprajzosok és antropológusok kutatási közé is bekerülnek. Tárgyak, hangfelvételek, interaktív elemek elevenítik fel a keleti határra jellemző kereskedelmet. Gyárban készített, de háznál előállított termékek töltötték meg a bagázsnyikot, azaz a csomagtartót, abban a reményben, hogy itt vevőre találnak és bevételt jelentenek a családoknak.

Aki augusztus 20-áig megnézi a kiállítást, a Sóstói Múzeumfalu útlevelét is átveheti, de a határellenőrző pontnál ne feledjék lepecsételni azt.

A délutánból nem hiányzott a táncház, a kárpátaljai Kokas Banda koncertje sem, a napot pedig fergeteges húsvéti bállal zárták a Sóstói Múzeumfaluban, ahol mesterségbemutatók, állatsimogató és falusi vásár tette feledhetetlenné az ünnepet.