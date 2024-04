A nyíregyházi fogszakorvostól megtudhatjuk azt is, melyek a leggyakrabban előforduló fogbetegségek, és hogy milyen időközönként érdemes megvizsgáltatni a fogainkat. A ma már nem használatos amalgám tömésekkel kapcsolatban is megoszt velünk érdekes információkat, de szó lesz a bölcsességfogakról és a hidakról is.