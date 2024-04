Az egyik legfontosabb beruházását menedzseli Nyíregyházán a Boysen csoport: a Déli Ipari Parkban épül fel a legnagyobb, Németországon kívüli telephelye, mely az autóipari zöldátállás jegyében gyárt majd acélházakat. A tavaly télen bejelentett, 400 új munkahelyet teremtő beruházás környezetvédelmi szempontból is a prémiumkategóriába tartozik, hiszen BMW-beszállítóként a legmodernebb energetikai csúcstechnológiák teljes spektrumát fogják alkalmazni, a komplett gyártási folyamatban. A nyiregyhaza.hu kérdéseire Rolf Geisel, a Boysen Group elnöke válaszolt egy exkluzív interjúban, ennek szerkesztett változatát közöljük.

Négyszáz új munkahely

– Egy gyártóüzemet építünk logisztikai területtel és a hozzá tartozó háromszintes irodaépületet szociális helyiségekkel. A teljes alapterület mintegy 55 000 négyzetméter, így az üzem messze a legnagyobb Boysen-telephely lesz Németországon kívül. Ezzel új fejezetet nyitunk cégünk történetében Nyíregyházán, hiszen ez lesz a Boysen csoport első olyan üzeme, amelyben nem kipufogógáz-technológiát, hanem kizárólag acélból készült dobozokat (házakat) gyártunk akkumulátorokhoz. Ez a telephely ezért különösen fontos számunkra – fejtette ki Rolf Geisel.

– Ezen a telephelyen acélházakat gyártunk megrendelőnk, a BMW új generációs elektromos járműveihez, amelyeket a BMW új debreceni üzemében fognak gyártani. Az acélházak az autóban lévő akkumulátorcellák tárolására szolgálnak. Az akkumulátorcellák és az akkumulátormodulok összeszerelése nem tartozik a szállítási körünkbe. A prémium-autógyártók kipufogógáz-tisztítási technológiájának rendszerszállítójaként 2016 óta minden energiánkkal és új termékcsoportunkkal a technológiai átalakulást hajtjuk előre – mondta a Boysen Group elnöke.

– Jelenleg 300–400 alkalmazottal tervezünk a telephelyen, és feltételezzük, hogy az első magyar Boysen-alkalmazottak az év közepén fejezik be a németországi képzésüket. A sorozatgyártás beindítása során kezdetben a gyártás, a minőségbiztosítás és a karbantartás területén betöltendő pozíciókat helyezzük előtérbe. Összességében a vállalat minden területére és így az összes adminisztratív feladatra is szükségünk van képzett munkatársakra.

A gyártási folyamat során érvényesülő környezetvédelmi szempontokról Rolf Geisel úgy fogalmazott: az új debreceni gyárral a BMW a világ első olyan autógyárát kívánja megvalósítani, amely kizárólag megújuló energiával, tehát teljesen CO2-mentesen termel.

Forrás: nyiregyhaza.hu

– Ugyanez a követelmény vonatkozik ránk mint beszállítóra az új nyíregyházi Boysen-gyárban, ahol a legmodernebb energetikai technológiák teljes spektrumát fogjuk alkalmazni: a napelemtől a geotermikus energián át a rendszerek működése során keletkező hő visszanyeréséig és további felhasználásáig. Ez a csúcstechnológiás elv zökkenőmentesen végigvonul a fogyasztáson, a hulladékkezelésen, a zöld rozsdamentes acél felhasználásán és minden egyéb területen. Már jóval azelőtt, hogy a fenntarthatóság fontosságát felismerték volna a vállalati tevékenységekben, a trendteremtők közé tartoztunk, többek között ezért is nyertük el a BMW-től a nagyszabású szerződést. Az altensteigi központunkban már 2011-ben megvalósítottuk a CO2-optimalizált gyárról szóló elképzelésünket, és azóta minden új telephelyünkön a legújabb energiatechnológiába fektetünk be. Csak a telephelyeink napelemes rendszereinek köszönhetően jelenleg évente több mint 40 millió kWh zöld­áramot termelünk, ami évi 30 000 tonna CO2-megtakarításnak felel meg.

Munkahelyi biztonság

– Az autóipari szektor egyik leggyorsabban növekvő beszállítója vagyunk. Miközben még a jól ismert versenytársak is tömegesen szüntetnek meg munkahelyeket, és zárnak be telephelyeket, mi folyamatosan növekedünk. Az elmúlt tizenkét évben a Boysen csoport 16 új telephelyet nyitott világszerte. További három jelenleg is építés alatt áll. Alapítványi vállalatként a Boysen nagy fokú munkahelyi biztonságot kínál – és az átalakulásunk során elért fejlődésnek köszönhetően nagy fokú jövőbeli biztonságot és izgalmas kilátásokat. Ez minden, a vállalat szempontjából releváns területre vonatkozik. Emellett következetesen fektetünk be munkatársaink továbbképzésébe, és jóval az átlagot meghaladóan fektetünk be munkahelyeink ergonómiai, biztonsági és a legmodernebb technológiával történő felszerelésébe – fogalmazott Rolf Geisel a jövővel kapcsolatos kérdésre.