Megszokhattuk már, hogy amikor lemegy a nap, elcsendesedik Nyíregyházán a Bujtosi-városliget, aludni tér a természet, no meg az emberek. A szombat este megrendezett Csillagfutás azonban átírta ezt a megszokott rendet, ugyanis ahogyan egyre jobban sötétedett, egyre nagyobb lett a zsivaj és a jókedv a tó melletti parkban. Az Omnis Forte Egyesület immár ötödik alkalommal rendezte meg a Csillagfutás elnevezésű programját, hogy egyrészt felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára, másrészt a futók regisztrációs díját felajánlja a vármegyei kórház onkológiai osztályának.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével März Tamás, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. igazgatója, , a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, olimpiai bajnok, aki a következőket mondta:

– Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és nagy öröm látni, hogy ilyen sokan eljöttek. Én magam is futok elég gyakran, s nem árulok el titkot, a második távot én is le fogom ma futni. A sportirányítás pedig örömmel áll egy ilyen nemes cél mellé. A sport a nehéz pillanatokban erőt ad és összefogásra késztet bennünket. Nemes célt tűzött ki maga elé az Omnis Forte Egyesület, s öt éve dolgozik a megvalósításáért, sok pénzt ajánlottak már fel az vármegyei kórház onkológiai osztályának, mi pedig a sportirányítás részéről örömmel segítjük ezt a folyamatot.

Elmondta gondolatait dr. Ajzner Éva, a vármegyei kórház orvosigazgatója is.

– Akik erre a sportrendezvényre eljöttünk, valamennyien lángra gyúlt lelkek vagyunk, mindenki segíteni szeretne az onkológiai betegeinken. Azokon, akik már túljutottak a betegségen, és azokon is, akik még éppen benne vannak. Nekünk minden adomány számít, minden adomány fontos, s minden forint hozzájárul ahhoz, hogy az onkológiai osztályon gondozott betegek komfortérzetét növeljük. Nekünk egy ilyen rendezvény szívet melengető érzés.

Köszöntötte a résztvevőket dr. Wéber Ágnes, az onkológiai osztály osztályvezető főorvosa is, s kitért arra is, mire szeretnék fordítani az adományt.

– Most egy tetoválógépet szeretnénk majd vásárolni. Félre ne értse senki, ez nem a divathoz fűződik, hanem a sugárterápiát kapó betegek jelölését szolgálná. A jel a sugárterápia pontos célzását segítené. Lehet mellette mosakodni, nem kopik le, nem kell újra a beteget bemérni, jelölni, a betegek komfortérzetét javítani fogja.

Elmondta gondolatait dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere is.

– A ma este résztvevői egy olyan eseményen vesznek részt, ami nemcsak arról szól, hogy a nevezési díjat megkapja a kórház, hanem arról is, hogy mi emberek mindig képesek vagyunk arra, hogy segítsünk a rászorulókon. Ez a mentális energia, ez a mentális erő tehet sokat azokért, akik súlyos betegségben szenvednek. A civil szervezetek összefogására, az adományokra eddig is szükség volt, ezután is szükség lesz.

Tóth Imre, a térség önkormányzati képviselője örömét fejezte ki, hogy a megújult Bujtosi-városliget adhat otthont a jótékonysági rendezvénynek.