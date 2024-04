A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Pálosi László, Balkány polgármestere Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől a márciusi forradalom tiszteletére rendezett budapesti ünnepségen a Pesti Vigadóban. Mint a laudációban elhangzott, a város érdekében végzett, valamint a helyi közösségi, gazdasági és kulturális életet gazdagító településvezetői tevékenysége révén kapta meg a rangos állami kitüntetést.

Üzemmérnök és könyvelő is

Nem szerepelt Pálosi László tervei között, hogy egyszer majd szeretett települése polgármestere lesz, azonban az élet útjai kifürkészhetetlenek. Mezőgazdasági üzemmérnök diplomát szerzett növénytermesztésből, majd felesége vállalkozása révén beletanult a könyvelésbe is.

Akkoriban nem is sejtette, hogy mind a két szakterület milyen nagy segítséget nyújt majd a polgármesteri munkájához. A 2008-as időközi választáson ugyanis a szavazópolgárok többsége rá szavazott, s azóta tölti be a polgármesteri tisztséget a városban.

– Nem volt ismeretlen számomra az önkormányzati munka, hiszen már az 1990-es évektől részt vettem benne, hol valamelyik bizottság külső tagjaként, hol pedig képviselőként.

– A 2000-es évek közepén többen is úgy érezték, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok Balkányban, s az emberek megkerestek, induljak el polgármesterjelöltként. Megnyertem a választást, s azóta többször is megkaptam a választópolgároktól a bizalmat – elevenítette fel az előzményeket szerkesztőségünk kérésére Pálosi László.

– A korábban megszerzett képesítéseimnek köszönhetően a közmunkaprogramban rálátásom van a mezőgazdasági tennivalókra, a könyvelői ismeretek révén pedig az önkormányzat gazdálkodását jobban átlátom.

– Nem könnyű összefoglalni tizenhat év munkásságát, de azért megpróbálok egy-két kiemelkedő eredményt felidézni – folytatta a dél-nyírségi város vezetője.

– Az elmúlt időszakban valamennyi középületünk megújult. Folyamatosan készítettük, illetve készítjük mind a mai napig a pályázatokat. Minden pályázati lehetőséget megragadunk, s azoknak, illetve a kormány támogatásának köszönhetően fejlődik a település. Elsősorban arra törekszünk, hogy megakadályozzuk a lakosság létszámának fogyását, ezért igyekszünk a fiataloknak megfelelő életkörülményeket biztosítani.

– Van bölcsődénk, óvodánk, általános iskolánk, s ezek az intézmények jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el tőlünk. Ez a belterületen érződik is, nő a lakosság létszáma, ellenben a hozzánk tartozó huszonnégy tanyán egyre kevesebben élnek, s a külterületen növekszik a lakosság életkora. Ebben szerepet játszik az infrastruktúra hiánya, de igyekszünk a tanyákon is könnyebbé tenni a lakosság életét, például az utak felújításával – folytatta a város vezetője.

Hangsúly a közösségi életen is

– Belterületen hamar elkelnek az eladásra meghirdetett lakások, sőt még azokon a tanyákon is, amelyek közel vannak a városhoz. A közeli tanyákat lakhatásra, illetve gazdálkodásra vásárolják meg az emberek. Egy mikrokistérség középpontja vagyunk, aki erre közlekedik, az biztosan keresztül is megy Balkányon, legyen bár a célja Nyírbátor, Nyíregyháza, Debrecen vagy Nyíradony.

– Balkányból egy olyan élhető kisvárost igyekszünk varázsolni, ahol nemcsak az idősek, de a fiatalok is nagyon fontosak, s igyekszünk a munkatársaimmal megteremteni azokat a lehetőségeket és feltételeket, hogy ne vágyakozzanak el a nagyobb városokba. A közösségi életre is nagy hangsúlyt fektetünk, legyen az bár húsvét vagy karácsony. Pünkösdre például lovasversenyt szervezünk, augusztusra töltöttkáposzta-versenyt hirdetünk meg, szeptemberben pedig a városnapot ünnepeljük – mondta Pálosi László.

Fejlesztik a tanyai utakat

Mit kellene még megvalósítani a jövőben a településen? – kérdeztük a polgármestertől.

– A hosszú távú terveink között mindenképpen szerepel a tanyai utak fejlesztése a jobb és biztonságosabb közlekedés érdekében. Most is van egy nyertes pályázatunk, a déli részen az egyik földutat zúzottköves burkolattal látjuk el. A szilárdabb útburkolat nemcsak a lakosság életét teszi könnyebbé, de megkönnyíti a tűzoltóság és a rendőrség munkáját is. A bölcsődénkben három csoport működik, s a napokban kaptam a hírt, hogy újabb csoportszobát építhetünk állami támogatással. Bővíteni szeretnénk az óvodai férőhelyeket is, mert lakossági igény van rá. Legalább egy csoportszobát és egy tornatermet szeretnénk építeni a jövőben. A lakosság életminőségének javítása továbbra is a célunk. Arra törekszünk, hogy mindenki, aki Balkányban él, úgy az idősek, mint a fiatalok, jól érezzék magukat a településen. A kúriánk jelenleg üresen áll, sajnos, az elmúlt időszakban nem volt olyan pályázat, amit a felújítására fordíthattunk volna, mindenképpen kell az állam támogatása. Nagyon bízom abban, hogy a balkányiak nagy örömére egyszer még a város ékköve lesz felújított állapotában a Gencsy-kastély.

Pihenés a családdal

Befejezésül azt kérdeztük Pálosi Lászlótól, mi jelenti számára a pihenést, a kikapcsolódást.

– Természetesen a családom, bár nincs annyi szabad­időm, amennyit szeretnék velük eltölteni. Öt unokám van jelenleg, nemsokára megszületik a hatodik is. A legfiatalabb négy hónapos, a legidősebb pedig szeptemberben megy iskolába. A fiam a családjával, a három gyermekével Balkányban lakik, a lányomék Budapesten élnek, őket ritkábban látom, de az internet korában már könnyű a kapcsolattartás. Mint minden balkányinak, nekem is van kiskertem, s ha a szabadidőm úgy alakul, szívesen dolgozgatom benne.