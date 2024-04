Nemcsak jó hangulatú színpadi produkciók és sztárfellépők, de vásári forgatag, kiállítók, játéksziget, kézműves foglalkozások és különböző tematikájú bemutatók is várják ma a nyíregyházi Kossuth térre érkezőket. A „Helló, Nyíregyháza!” legnagyobb durranása minden bizonnyal a 19 órakor kezdődő Dzsúdló-koncert lesz, de fellép Lőrinczi Fanni, valamint a Pentagon és a VibeZ is. A zenés programokon kívül lesz óriás-akadálypályás légvár, gyermekkörhinta, bemutatkoznak ifjúsági szervezetek, de egészségügyi szűréseken is részt vehetnek azok, akik kilátogatnak ma a Kossuth térre.