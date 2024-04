Áprilisi tréfának is túlzás volt, ahogyan berobbant a nyár néhány nappal ezelőtt, helyenként 28 Celsius fokig szaladt fel a hőmérő higanyszála, aztán a bolondos tavasz ismét megviccelt bennünket, kedden reggel már csak fátyolfelhők mögül bóbiskoló napsütésre ébredhettünk, lehűlt a levegő s nincs olyan ember, aki meg ne érezné a 12-15 fokos hőmérsékleti ingadozást, nem kell hozzá frontérzékenynek sem lenni.

– Fejfájással keltem, de ez már csak a szokásos menetrend ilyenkor – mondta S. Krisztina, akit általában a hidegfront gyötör meg. – Nem voltam így ezzel mindig, az erős, szaggató fejfájás a második szülés után jelentkezett, azóta küzdök a frontérzékenységgel – jegyezte meg és hozzátette, nem az a típus, aki a fájdalomcsillapító piruláktól remél jobb közérzetet, igyekszik pihenéssel és kellő folyadékmennyiség elfogyasztásával enyhíteni a tüneteken.

Egyes felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60 százaléka nehezen viseli a fronthatásokat, nagyobb arányban a nők szenvednek az időjárás gyors változásaitól.

Mi a front, hogyan alakul ki? A légköri képződmény a hideg és meleg légtömegek határán jön létre, hazánkban jellemzően néhány naponta váltakoznak az időjárási frontok, vagyis találkoznak a különböző hőmérsékletű légtömegek, ezek egészségre gyakorolt hatása eltérő.

Eltérő hatások, egyéni reakciók

– Frontra érzékenyeknél előjönnek a reumás panaszok, görcsök, gyulladások, asztmás rohamok, a vérnyomás ingadozása jellemző, a migrénes fejfájások. A kismamáknál megindulhat a szülés idő előtt, és persze a gyerekek is megérzik a fronthatásokat. Igazán a kórházak sürgősségi osztályain tudnák megmondani, hogy mennyivel növekszik meg a betegforgalom a hirtelen fellépő panaszok, görcsök, szívproblémák miatt. Mi, háziorvosok el szoktuk mondani, hogy alapvetően azok szenvedik meg a fronthatásokat, akik eleve betegek, legyengültek, érzékenyek a hormonális változásokra, az erekben fellépő nyomáskülönbségekre – mondta el dr. Takács Anikó háziorvos. Hozzáfűzte, a hidegfront hatására, a hőmérséklet csökkenésére az erek összeszűkülnek, emiatt emelkedhet a vérnyomás, erre a vérnyomáscsökkentőket szedők figyeljenek oda. A szív-és érrendszeri betegeknél szívpanaszok, erős szívdobogásérzés is felléphet.

– Attól függően, hogy az érintett idegrendszere hogyan reagál, úgy szűnnek meg a panaszok is. Általában az idősebbek lassabban alkalmazkodnak az időjárás változásaihoz, a hőingadozáshoz, a légnyomásváltozáshoz, oxigénkoncentrációhoz, sajnos sokaknál napokig eltarthat a fejfájás, szédülés, görcsök.

A legjobb, ha az idősebbek otthon, ágy közelben maradnak, hogy le tudjanak pihenni, amikor szükségük van rá. Készüljenek eseti gyógyszerekkel: vérnyomáscsökkentővel, görcsoldó tablettával, fájdalomcsillapítókkal, ki-ki azzal, ami neki hatásos, és a megfelelő mennyiségű vízivásról se feledkezzenek meg – hangsúlyozta a háziorvos, hozzátéve, hogy az epegörcstől a reumás panaszokig sokféle tünet vagy tünetcsoport jelentkezhet a fronthatások alatt, s ezek egy részét ahogyan mondják:„fogjuk rá az időjárásra!”, valóban rá is fogják az emberek, azonban fontos, hogy a súlyos panaszokat ne hanyagolja el senki.

Nyugodt alvás, vitaminok

A magas kálium-, és magnézium tartalmú ételek segítséget jelenthetnek, csökkenhetik a panaszok erősségét, ilyen például az alma, a banán, a halak vagy az olajos magvak. Csekély mennyiségben a vitaminadagok is növelhetők a B1-, a D- és az E-vitamin pótlása javasolt. Persze gyerekeknél ezt is érdemes a védőnővel megbeszélni.

– A D-vitamin nekik is jót tehet, a csecsemők ilyenkor étvágytalanok, nyugtalanok lehetnek. A nagyobbaknál pszichés változások is megfigyelhetők, illetve felnőttre és gyerekre egyaránt jellemző a figyelem-, és a koncentráció visszaesése, ami a balesetek legfőbb okozója, ezért a szülő kísérje el az iskolába a még nem biztonságosan közlekedő gyerekét, és a játszótéren is fokozottan figyeljen rá – erről már Sajtos Ágnes védőnő beszélt megkeresésünkre.

Hozzáfűzte, ma már egyre inkább jellemzővé váltak a frontátvonulások, a széllel érkező viharok vagy a hirtelen berobbanó nagy melegek, nincs fokozatos átmenet az időjárásban, így nincs elegendő ideje az emberi szervezetnek felkészülnie az évszakváltásra. A gyerekekről elmondta, a könnyű vegyes étrend, a sok folyadék csakúgy, mint máskor, most is ajánlott, a kicsiknél a délutáni alvást semmiképp ne hanyagolják el a szülők, alakítsanak ki ehhez csendes, nyugodt körülményeket. A védőnő is hangsúlyozta egyénileg eltérő kire, hogyan hatnak a frontok, a figyelmetlenség, az idegesség, a nyűgösség jellemzi a gyerekeket, „hangosabbak” a diákok az iskolákban. A stressz oldása sporttal, relaxációval náluk is segít, nem csak a felnőttek bevált módszere.

A közlekedésben is veszélyforrás

A mai modern korban sok olyan hatás éri az embert, amik gyengítik az immunrendszerünket (krónikus stressz, helytelen táplálkozás, túlzott okoseszköz-használat), ami miatt nem meglepő, hogy egyre több a frontérzékeny felnőtt és gyerek. A fáradtság, fejfájás a közlekedésben óriási veszélyforrás, amit a következő napok szeszélyes időjárása tovább ronthat, ugyanis a hideg-, és meleg frontok idején lassul a szervezet reakciókészsége.