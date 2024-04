Ökológiai lábnyom csökkentése

– Elkötelezettek vagyunk az ökológiai lábnyomunk csökkentése mellett, ami a szén-dioxid kibocsátásunk mérséklésében is megnyilvánul. Az elmúlt években 38 millió eurót fektettünk különböző projektekbe azért, hogy 80 százalékkal csökkentsük az energiafelhasználásunkat a vulkanizálási folyamatunknál, melyhez átalakítottuk préseinket. Korábbi gázfelhasználású fűtésrendszerünket is átalakítottuk. Az új elektromos fűtési rendszerhez zöld áramot használunk – mutatott rá Florian Fischer, s kiemelte: a mai faültetés szimbolikus jellegű, de jól mutatja az elkötelezettségünket az ökológiai lábnyom csökkentése iránt, ami mindannyiunk közös érdeke.

Ezt erősíti az április 20-ai Együtt a jövőért elnevezésű rendezvényük, melynek középpontjában a környezet- és klímavédelem áll. Az Váci Mihály Kulturális Központban az előadásokon és kerekasztal beszélgetéseken kiváló előadók osztják majd meg a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tapasztalataikat és szakértelmüket. A kiállító standokon különböző cégek mutatják be törekvéseiket, konkrét megoldásaikat. A témák között szerepel többek között a mobilitás, gasztronómia, divat és energia a fenntartható fejlődés szemszögéből. A fiatal korosztálynak „A mi jövőnk" játékzóna kínál érdekes és hasznos időtöltést – ismertette az ügyvezető.

Emlékeztetett rá, hogy Magyarországon elsőként szervezte meg a Michelin a Klíma Freskó programot magyar nyelven, amely arra hivatott, hogy egy játékos csapatmunka keretében bemutassa a klímaváltozás okait és annak hatásait a bolygónkra. A középiskolák között korábban meghirdetett pályázat döntőjére is ezen a rendezvényen kerül sor, melynek témája a klímaváltozás és a fenntarthatóság volt. Az egésznapos eseményre minden korosztályt várnak.

Kétszáz fát ültetnek tavasszal

– A Michelin 5 éven keresztül rendezett Nyíregyházán futófesztivált, 10 évig bringafesztivált, meghatározó szerepet töltenek be a helyi közösségek életében – szólt elismerően a vállalat nyíregyházi gyáráról a városvezető, s jelezte: a kiváló kapcsolat fontos eleme a faültetés. Dr. Kovács Ferenc ekkor jelentette be azt is, hogy tovább folytatódik a 2018-ban elindult polgármesteri fásítási program, melynek keretében több ezer fával gyarapodott a megyeszékhely faállománya, zöldfelülete.

– Tavaly, 2023-ban több mint félezer fát ültettünk el szerte a városban, s idén tavasszal 52 helyszínen több mint 200 fa kerül földbe. Jut belőlük a belvárosba, Sóstóra, Nyírszőlősre, Borbányára, a Malomkertbe és a Kertvárosba is – sorolta a polgármester, aki nagyön örül annak, hogy ehhez a programhoz minden évben csatlakoznak cégek, civil szervezetek és magánszemélyek is.

– Ezek mind előnevelt fák – mutatott a kislevelű hárfacsemetékre dr. Kovács Ferenc. Mint mondta, a klímaváltozás miatt van arra szükség, hogy erős facsemetéket ültessenek el, mert így a fennmaradásuk sokkal biztosabb, s arra kért mindenkit, védjék és becsüljék meg a városlakók is a fákat.

– A klímaváltozás mindannyiunkat érinti, közösen kell tennünk azért, hogy környezettudatosabban éljünk, óvjuk Földünket – jelentette ki, s hozzátette: minden fejlesztési programjukban a zöld elem jelen volt, utakat, kerékpárutak úgy terveztek és építettek, hogy azok mellé fákat is ültessenek.