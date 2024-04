Két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde épült Máriapócson, a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő intézmény már fogadja a kisgyermekeket. Csütörtökön az épület ünnepélyes átadásán a kicsik önfeledten játszottak, miközben Szocska A. Ábel görögkatolikus püspök megszentelte az épületet és áldást kért az odajáró gyerekekre, s az ott dolgozókra. A kívül-belül mutatós épülethez hasonló bölcsődék sorra épülnek az egyházmegyében, mert szükség van rájuk, hangzott el az ünnepségen.

– Bárkákat építünk, ezzel kifejezve Istennek a gondoskodó szeretetét, aki a bajba jutottak segítségre indult – mondta a főpásztor, mert valóban kívülről bárka alakú az épület, jelezvén, hogy aki oda belép, gondoskodást és szeretetet kap. Majd megköszönte az állami támogatást, az egyházmegye munkatársainak segítségét, a kivitelező cég és mindenki munkáját, akik a bölcsődét befejezték és működőképessé tették.

– Mi hiszünk abban, hogy a gyermekeink a mi jövőnk, és érdemes értük áldozatot vállalni. Amikor ebben a szép épületben vagyunk, örül a szívünk, hogy ez a beruházás megvalósult, ugyanakkor ott van a felelősség is a szívünkben, hiszen felelősséggel tartozunk a jövő nemzedéke iránt, s a szülők felé is, akik ránk bízzák a gyermekeiket. S felelősséggel tartozunk a Jóisten előtt itt Máriapócson, a kegytemplom árnyékában, hogy ezt a munkát Istennek tetszően végezzük – hangsúlyozta a püspök atya, majd megszentelte a csoportszoba mind a négy sarkát. Az óvoda vezetőjének pedig átnyújtott egy ikont, rajta Szent Miklóssal, a gyerekek legfőbb védelmezőjének képével.

A vidék megtartó ereje

A település polgármestere, Papp Bertalan szintén a köszönet szavaival kezdte. Mint mondta, jó döntés volt annak idején a görögkatolikus egyház fenntartásába adni az általános iskolájukat, majd görögkatolikus óvodája, és most bölcsődéje is lett a városnak. Fontos ez, hiszen a máriapócsi gyerekeket itt nevelik, minden hely betelik intézményeikben, ez jelenti a jövőt.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, hogy ezzel vált teljessé a nevelési rendszer, a vidék megtartó erejét jelenti, ha helyben van óvoda, bölcsőde és nem viszik el más településekre a gyerekeket. – Az elmúlt 10 év alatt 18 új bölcsőde épült ebben a választókerületben, mintegy 5 milliárd forintból – hangzottak el a számok, és kiemelte: további településeken is bővülhetnek a bölcsődei férőhelyek a közeljövőben.

Lehetőség a fejlődésre

Az országos adatokkal vált teljesség a kép, amit az ünnepségen jelenlévők Soltész Miklóstól, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárától hallhattak, aki mint mondta, mindig nagy örömmel jön ebbe a térségbe, és Máriapócsra. – Összesen 65 ezer bölcsődei férőhelyről beszélhetünk országos szinten, ami annyit jelent, 2010-hez képest megduplázódott a férőhelyek száma. Ha az intézmények fenntartóit is megnézzük, 7 százalékot, több mint 200 helyet az egyházak tartanak fenn, összesen háromezer gyermek nevelését vállalják, és hál' Istennek, a görögkatolikusok is nagyon szépen kiveszik részüket a feladatból, köszönjük szépen püspök atyának és mindenkinek, aki ezért sokat tesz – mondta Soltész Miklós. A bölcsődeátadás kapcsán – az épület 420 millió forintos uniós forrásból épült meg – az államtitkár beszélt arról is, hogy az uniós pénzügyi támogatások jó lehetőségeket teremtenek a fejlődésre, de az nem ingyen pénz, az nekünk jár. Sokat változott és változik az unió közössége, mint mondta: a küzdelem ideológiai síkon is folyik.