A gépjárműadóval kapcsolatban az adóztatási feladatokat immár harmadik éve az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. A mostani évben fontos változás, hogy a gépjárműadót egy összegben kell majd befizetni április 15-éig. Hogy lehet-e még sárga csekken átutalni az adót, és kérhető-e a részletfizetés, erről is beszélgettünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának kommunikációs referensével, Piszár Tündével. A szakember részletesen szólt továbbá a 2024-es személyi jövedelemadó határidejéről, illetve arról is, hogy ki milyen kedvezményre lehet jogosult.

Egy összegben kell fizetni

A referens elmondta, a gépjárműadó befizetésében nagyon fontos változás, hogy míg korábban két részletben fizettek az autósok, addig az idén egy összegben kell rendezni az adót.

– A szabályok egyszerűsítésére azért volt szükség, mert az ügyfelek nagy részének gondot okozott a két részletben befizetés. Vagy elfelejtették a második részletet, vagy pedig duplán fizettek. A határidő is módosult: a tavalyihoz képest egy kicsit kitolódott, így április 15-éig kell rendezni az adóbefizetést. A gépjárműadóról szóló határozatokat a NAV március elejétől kiküldte az érintetteknek elektronikusan vagy pedig postán. Ezek nemcsak az új határidőről, hanem a befizetendő adó összegéről is tájékoztatják a gépjármű-tulajdonosokat. A befizetést legegyszerűbben a NAV mobilapplikációján keresztül lehet rendezni, hiszen ez csupán néhány kattintást igényel, azonban lehetőség van banki átutalással is fizetni. Ez utóbbi esetben azonban arra mindenképp figyeljenek, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel a jármű üzembentartójának adószámát a könnyebb azonosítás érdekében. A NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával, illetve a hagyományos, sárga csekkes befizetéssel is rendezhető a gépjárműadó összege – tudatta Piszár Tünde, majd arra is rávilágított, előfordulhat, hogy valakinek gondot okoz a gépjárműadó egyösszegű befizetése.

Ellenőrizni kell az adatokat!

– Nekik sem kell azonban aggódniuk, hiszen van lehetőség részletfizetés igénylésére. Öthavi, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek a magánszemélyek és a vállalkozók. Ezt megtehetik az ügyfélszolgálatokon, illetve a korábban említett applikáción keresztül. Fontos azonban tudni, aki túllépi a fizetési határidőt, az késedelmi pótlékra számíthat – hangsúlyozta a kommunikációs referens, akivel a személyi jövedelemadóról is beszélgettünk.

– A NAV az idén is elkészítette a bevallási tervezeteket mintegy 5,6 millió adózónak. Akik rendelkeznek Ügyfélkapuval, azok már meg is tekinthetik ezeket az okoseszközeiken. Amennyiben valaki egyetért a tervezettel, nincs teendője, és ezzel teljesítette is a bevallási kötelezettségét. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a tervezeteket az adózóknak kell ellenőrizniük, az abban foglalt adatok hitelességéért kizárólag az adózó felel, a hatóság nem vállal érte felelősséget. Ennek egyszerű oka van: a bevallástervezetben csak azok a kifizetések szerepelnek, melyekről az adóhatóságnak tudomása van. Amennyiben az adózónak más forrásból is származik bevétele, azt mindenképpen fel kell tüntetnie a bevallásában. Ilyen lehet, ha valaki ingatlant adott bérbe, esetleg tőzsdei ügyletekből származik bevétele – magyarázta Piszár Tünde, majd arra is felhívta a figyelmet, nagyon fontos, hogy pontosak legyenek a bevallásban szereplő adatok, és a kedvezményeket is mindenkinek magának kell feltüntetnie.

– A tervezet ellenőrzésére mindenkinek május 21-éig van lehetősége, ám senki ne halogassa ezt az utolsó napig. Az adatok megvizsgálása azért is kiemelten fontos, mert ha olyan jövedelme van az adózónak, ami nem szerepel a bevallásban, akkor egy esetleges adóellenőrzéskor a be nem fizetett adó mellett bírságot és késedelmi pótlékot is kell fizetni. Akinek van Ügyfélkapuja, már megtekinthette a tervezetét, míg akiknek nincs, március 18-áig kérhették a bevallástervezet postázását. Ők legkésőbb április 30-áig meg is kapják a dokumentumokat. Akik viszont nem kérték a kézbesítést, csak személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérhetik a tervezetet – tette hozzá Piszár Tünde. (A teljes beszélgetést meghallgathatják az érdeklődők a szon.hu portálon.)