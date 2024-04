Tavasszal vehetik birtokba az állatok a Nyíregyházi Állatpark 2021 óta készülő, új attrakcióját, a Jégkorszak Interaktív Állatbemutatót. A komplexum a sarkkörök állatvilágába kalauzolja majd el a látogatókat, méghozzá több mint tízezer négyzetméteren – számolt be a hírről a Magyar Építők. Hozzátették, a létesítmény külső és belső terekben is bemutatja majd interaktív elemek segítségével a jeges égövi állatok életét, a jégkorszak kialakulásának okait és következményeit, valamint a jégkorszaki természet hangulatát.

A kivitelezésben már a második és a harmadik ütem munkálatain dolgoznak a szakemberek. Az összetett felületek, kiszolgáló utak, a park és a gyalogosforgalomra kijelölt térkőburkolatok jelenleg is készülnek. Már tesztelték a flume ride (a mesterséges, szurdokban folyó, kis csónakkal járható patak) pályát is, melynek kivitelezése jelentette a szakembereknek a legnagyobb kihívást. A csónakkal végigevezhető, acélszerkezetekből összeállított, a magasan is vezetett vízcsatorna az épületeken is áthalad.