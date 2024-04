– Az országon belüli fejlettségi különbségeken még van mit javítani, de önmagunkhoz képest sokat fejlődött vármegyénk is. A kormány is felismerte ezt a problémát, és megoldást is szeretne rá találni. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium célja, hogy a következő években az országon belüli fejlettségi mutatóinkon is jelentősen tudjunk javítani. Ehhez immár jövőre hazai fejlesztési forrásokat is fel tudunk használni olyan célokra, amelyeket az Európai Unió nem támogat. A magyar költségvetés olyan állapotban van, hogy immár hazai költségvetési pénzből is tudunk fejlesztési programokat indítani Magyarország igényére szabva. Ez most már adott, és jövőre ezeket a programokat is el tudjuk indítani, nemcsak az európai uniós politikák mentén képződött pályázati felhívásokat. Kiemelném a mostani TOP-os programokból a vármegyei foglalkoztatási paktum programot, ami ugyancsak közvetlenül a gazdaságot segíti – részletezte a vármegyei közgyűlés elnöke, és megjegyezte: a foglalkoztatás helyzete nagyon sokat javult az elmúlt 14 évben vármegyénkben.