Dr. Papp Ágnes munkajogi szakjogász tartott előadást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara HR Klubjának soros rendezvényén. A napokban megtartott nyíregyházi fórumon a régió vállalkozásainak vezetői, illetve a humánerőforrás területen dolgozó szakemberek vettek részt.

Tipikus hibák

Dr. Papp Ágnes előadásának fókuszában a munkaviszony jogszerű megszüntetésének esetei álltak, kiemelt figyelmet fordítva az ilyenkor előforduló tipikus hibákra, a köztudatban helytelenül rögzült megoldásokra.

- Az előadás interaktív volt, a résztvevők számos kérdést tettek fel, és kölcsönösen megosztották egy-egy kérdésben saját tapasztalataikat is. Az előadás ezáltal nem a sokszor bonyolult jogszabályszövegek értelmezéséről, hanem a gyakorlatban is jól alkalmazható ismeretek átadásáról szólt - mondta lapunknak Párkányiné dr. Csurka Edina, a kamara főtitkára, aki hozzátette: továbbra is várják a HR Klub leendő tagjait, jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet.