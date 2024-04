A bökönyi Pelles János családja már több generáció óta foglalkozik juhtenyésztéssel, s mint minden tavasszal, most is elérkezett a birkanyírás ideje. Tanyájukon közel ezer állatot „szabadítottak meg” bundájától, mely az állat egészségügyi állapota szempontjából is szükségszerű munkafolyamat ilyenkor.