A pollenszezon a legerősebb időszakába érkezett, egyszerre közel húszféle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan, így vármegyénkben is tüneteket okozó koncentrációban – írja legfrissebb jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A platán pollenkoncentrációja országosan magas, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is, a nyíré, valamint a ciprus- és tiszafaféléké a közepes-magas tartományban alakulhat. Közepes koncentrációban van jelen a fűz, a kőris, a juhar, a nyár, a gyertyán, a dió, valamint már az eperfafélék pollenje is, a tölgyé és a komlógyertyáné jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még az éger, a szil, a sásfélék, valamint már a pázsitfűfélék, a fenyőfélék, a csalánfélék, a bükk és az ostorfa pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony-közepes.

Megjelent a levegőben a „nyárfaszösz”, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket. Akiknél ebben az időszakban mégis jelentkeznek, azoknál valószínűleg a levegőben aktuálisan jelen lévő allergén növények pollenszemei okozhatják ezeket.