Politikai pályára készül annak a fiatal nőnek a testvére, akit mindkét szemére megvakított egykori élettársa. Lakatos Róbert könnyedén összegyűjtötte az önkormányzati és a kisebbségi önkormányzati választásokon való induláshoz szükséges ajánlószelvényeket, így – amennyiben a területileg illetékes választási bizottság hitelesnek nyilvánítja azokat – az ő neve is szerepelni fog június 9-én a szavazócédulákon. Tekintettel arra, hogy Kemecse, az 5000-es lélekszámú város járási központ is, a helyi képviselőtestület összesen nyolc tagú. Ide szeretne független képviselőként bekerülni Róbert, de mellette kisebbségi képviselőként is tevékenykedni szeretne az elkövetkező öt évben.

Mint az első helyi roma diplomás, közelről ismerem az embereket közvetlenül érintő problémákat. Ápolóként és szociális munkásként is sok tragédiával szembesültem. Jelenleg a jogi egyetemre járok – mondta a Borsnak Róbert. – Rendszeresen kérnek tőlem segítséget elkeseredett szülők, akiknek az iskolás korú gyereke rászokott a dizájnerdrogokra. Ezek gyilkos mérgek, de sajnos nagyon nehéz a terjesztésüket megállítani.

A bűnözőket meg kell állítani, szögezte le és hozzátette: fontosnak tartja a szenvedélybetegek segítését is.

– Fontosnak tartom szociális bizottság létrehozását, ahol szociális támogatást biztosíthatunk a hátrányos helyzetű emberek számára, akár élelmiszerrel és tűzifával. Ezek kis dolgoknak tűnnek, viszont a településen többségében hátrányos helyzetű emberek élnek. Oktatási területen szükségesnek tartom a Biztos Kezdet Gyerekház és Tanoda létrehozását. Hosszútávú tervem pedig egy helyi középiskola létrehozása – fejtette ki Lakatos Róbert, aki célul tűzte ki egy Ifjúsági Önkormányzat felállítását, a szórakozóhelyek újbóli megnyitását és kulturált üzemeltetését, valamint a mozi újbóli megnyitását is.

A fiatalokat itthon kell tartani. Erősíteni kell a közbiztonságot térfigyelő kamerák beszerzésével, gyalogos átkelőhelyeket biztosításával, a jó közvilágítással. Fontosnak tartom, hogy városunkban legyen Roma Holokauszt Emlékmű felállítva, mert az emlékezés hozzájárul az autonómiánkhoz – ismertette célkitűzéseit.

