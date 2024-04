Egészségügyi fejlesztések

– Mindannyian szeretnénk minél tovább egészségben élni, és ehhez nem csupán az ilyen programokra van szükség. Hosszú évek óta dolgozunk azon, hogy minél magasabbra emeljük Tiszavasvári egészségügyi szolgáltatásait. A helyi járóbeteg-szakrendelő továbbfejlesztésre fontos célunk, most is éppen átalakítás alatt áll. Van már saját röntgen készülékünk, ultrahangunk, és több orvossal is folyamatban vannak a tárgyalások. Néhány héten belül átadjuk a helyi mentőpontot is, ahol első alkalommal 12 órában állomásozik majd egy mentőautó teljes személyzettel, továbbá hamarosan használatba veheti a lakosság a kívül-belül megújult orvosi rendelőt is – mutatta be a város egészségügyi fejlesztéseit Szőke Zoltán.

Gyors és komplex

– Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 15 éve segíti a lakosságot az egészségi állapotának felmérésében. A legfőbb eszközünk az idén megújult szűrőkamion, ami többek között kardiológiai, szemészeti vizsgálatokra és teljes testanalízisre is lehetőséget biztosít – ezt már Dankovics Gergely programigazgatótól tudtuk meg. Az igazgató arra is rávilágított, a szűrőkamion berendezéseinek korszerűsége nem csupán a vizsgálattípusok számában, hanem sebességében is tetten érhető, ugyanis a legkomplexebb szűrésekkel is végeznek mintegy 45 perc alatt.

– A vizsgálatokhoz nem feltétlenül van szükség TAJ-kártyára, ugyanakkor jó, ha van az embereknél, hiszen ez esetben a laborvizsgálatok eredményét azonnal feltölthetjük az EESZT rendszerébe, továbbá a résztvevők email-címére is elküldjük. A modern felszerelés és a gyorsaság miatt a tiszavasvári program ideje alatt akár 5500 komplex szűrést is elvégezhetünk – hívta fel a figyelmet a programigazgató, majd azt is elárulta, a rendezvényen az idősebb korosztály a Gondosóra programról is tájékoztatást kaphat, sőt a regisztrációra is biztosítanak lehetőséget.

Dr. Vinnai Győző arról beszélt, az egészség a legfőbb érték, és nagyon sok múlik azon, hogy időben eljut-e egy ember a szűrésekre.

Egyéni felelősség

– Akkor is érdemes részt venni az ehhez hasonló programokon, ha valakinek nincsenek aggasztó tünetei, mivel az emberek átfogó képet kaphatnak az egészségi állapotukról, és az esetlegesen lappangó betegségeket is ki lehet szűrni. Tiszavasváriban és környékén is nagyon fontos az egyéni felelősség. A résztvevők magas száma is mutatja, hogy a településen sokan kulcsfontosságúnak tartják az egészséget, s mindez nem csupán az egyéneknek, hanem a nagyobb közösségnek, a társadalomnak is fontos. És hogy miért mondom mindezt? Nemrég néztem meg a statisztikai adatokat arról, hány évet élnek a magyar emberek egészségben. Most nem a várható élettartamról van szó – bár sajnos a tekintetben is lemaradtunk az uniós élmezőnytől –, hanem arról, hány évig él a hazai lakosság betegségmentesen. Megdöbbentett, hogy a férfiaknál ez a szám valamivel több mint 61 év, míg a nőknél 63,6 év. Ez után a lakosság sorra járja az orvosokat, mert betegségek támadják meg őket – ismertette az EU-s statisztikát az országgyűlési képviselő.