Sok minden alapja

– A kezdeményezés 1999-ben indult azzal a céllal, hogy a matematikát egy kicsit népszerűbbé, szerethetőbbé tegye. Ha bármelyik felnőttet megkérdezünk az iskolás éveiről, akkor a matematika általában a „nem szeretem tantárgyak” között szerepel, mi pedig ezen szeretnénk változtatni. Azt sem szabad elfejteni, hogy napjaink mindennapi, esetleg munkahelyi kihívásai miatt nagyon fontos lenne a matematikatudás, ám ezt felnőttkorban már sokkal nehezebb megszerezni. Gondoljunk bele, mennyi mindent működtet számítógép, hány területen találkozhatunk a mesterséges intelligenciával. Bizony ezeknek mind a matematika az alapja, így ezek megértéséhez, illetve a sikeres élethez a modern társadalomban nagyon hasznos a matektudás – hívta fel a figyelmet dr. László-Kovács Péter. A főszervezőtől azt is megtudtuk, olyan rendezvényeket és iskolai segédeszközöket nyújtanak a fiataloknak, amik kissé átkeretezik a matematikát, segítenek elszakadni a sablonoktól.

Új és élményszerű

– Valami újat, szerethetőt, élményszerűt szeretnénk adni, és bár mindez nem pótolhatja a hagyományos matematikaoktatást, arra viszont kiváló, hogy motiválja a gyerekeket. Ha úgy tetszik, mi vagyunk az étkezés végén a desszert. Az elmúlt két és fél évtizedben sok minden változott, az alapelvek viszont állandóak. Egy kis debreceni kezdeményezésből fejlődött a Medve Matek egy országos mozgalommá, és ma már az ország szinte minden szegletébe eljutottunk, és az online térben is jelen vagyunk. A keddi verseny is az online térben, mobiltelefonon keresztül kínálja a feladatokat a gyerekeknek, ám mégis a természetben, egy gyönyörű környezetben. A technika fejlődésével leomlottak a földrajzi korlátok, ugyanakkor az is fontos, hogy ezek a gyerekek már a digitális környezetbe születtek, így nekünk is haladni kell a korral. Az viszont állandó, hogy csapatban, közösségben, együtt kell gondolkodni – tette hozzá a matematikus, majd a verseny feladatairól is mesélt.

A logikára épít

– Nem a hagyományos, tankönyvi feladatokkal készültünk. Elsősorban a logikus gondolkodásra, nem pedig a tantárgyi követelményekre építünk. Megjelennek a hétköznapi élet példái, ahogy a mese- és szuperhősök is a szöveges feladatokban. A játék során fokozatosan nehezednek a feladatok, ráadásul azzal is motiváljuk a gyerekeket, hogy medverangokat érhetnek el a bronztól egészen az aranyig. A feladatok megoldásával lépnek előre a rangokban, a többiek teljesítményétől függetlenül – tudatta dr. László-Kovács Péter, majd kiemelte: a mozgalom évről évre egyre népszerűbb, a nyíregyházi rendezvényre 40 iskolából közel 800 diák érkezett.

Köztük volt az érettségi előtt álló Szabó Zselyke is, aki először vett részt a Medve Matek versenyén.

– Nem mondanám a kedvenc tantárgyamnak a matematikát, dacára annak, hogy jó jegyeket szerzek belőle. A szüleim és az osztálytársaim, barátaim unszolására jöttem, akik nálam tapasztaltabb „medvések”, és azt mondták, óriási buli a rendezvény, köze sincs egy hagyományos matekversenyhez. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sok résztvevő lesz, de szinte egy pokrócot sem lehetett leteríteni a városligetben, olyan sokan jöttek ide – mesélte a fiatal lány, aki kissé aggódva várta a verseny rajtját.