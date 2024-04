A borongós időjárás nem zavarta meg mindazok jókedvét, akik úgy döntöttek, hogy szombaton a délelőttöt a nyíregyházi erdei tornapályán töltik a Most Élsz Egyesület szervezésében. Az autista gyermekeket nevelő családokat összefogó civil szervezet az autizmus világnapja (április 2.) jegyében dr. Endreffy Ildikó emlékére szervezett második alkalommal családi sétát és jótékonysági futást. Az egyesület a nevezési díjak összegét adományként az Élim Evangélikus Szeretetotthon lakó számára ajánlotta fel. A sportnapra érkezett vendégeket számos stand is várta. A máriapócsi Vigyázzunk Egymásra Egyesület például bemutatta a szívpárnáit, az Élim Evangélikus Szeretetotthon a gondozottak ajándéktárgyait állította ki, a Nyíregyházi Járási Egészségfejlesztési Iroda munkatársai szűréseket végeztek, s akik megéheztek, a Mandulavirág Támogató Szolgálat által készített zsíros kenyeret kóstolhatták meg.

A doktornő szellemiségét követik

– Egyesületünk tíz évvel ezelőtt alakult meg azzal a céllal, hogy segítsük az autista személyeket és a családjukat. Eredetileg Nyíregyházában és a vármegyében gondolkodtunk, de napjainkban már országos kapcsolatokkal is rendelkezünk – árulta el el érdeklődésünkre a rendezvény főszervezője, Farkas Árpád, a civil szervezet elnöke, akinek a 19 esztendős leánya, Laura szintén autista. – Az ország egyetlen olyan civil szervezete vagyunk, ami az autizmus kialakulásával, mechanizmusával és annak befolyásolhatóságával foglalkozik. Nyugat-Európából, Amerikából szerzünk be tudományos információkat, és szeretnénk, ha azok beépülnének az orvosi protokollokba.

– Ez a mai séta és futás kapcsolódik az autizmus világnapjához kötődő eseménysorozathoz ezzel is szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét erre súlyos egészségügyi problémára, ugyanis az utóbbi évtizedekben nagyon megemelkedett az autisták száma. Ez a növekedés arra ösztönzi a mindenkori kormányokat, hogy tenni kell az autizmus ellen és az autista családokért – mondta Farkas Árpád, majd kitért a rendezvény elnevezésére is.

– Dr. Endreffy Ildikó orvosbiológus itt élt Nyíregyházán, a Jósa András Kórházban dolgozott, számos nemzetközi szervezet tagja volt. Az ő szellemiségét követi az egyesületünk. Laurával mi is voltunk a doktornő páciensei, és a laborvizsgálataival markánsan meg tudta határozni azokat a terápiákat, amiket követnünk kellett Laura állapotának javulása érdekében. Az első sportnapot tavaly rendeztük meg, és szeretnénk ebből hagyományt teremteni Ildikóra emlékezve. Az elmúlt évben a Jósa András Kórház gyermekosztályának sikerült egy műszert vásárolnunk az adományokból, most az Élim Evangélikus Szeretetotthon autista lakóit támogatjuk – tette hozzá befejezésül Farkas Árpád.

Sopronkövesdről érkeztek

A legmesszebbről érkezett résztvevő díját minden bizonnyal Kevert Ildikó érdemelte volna ki, aki három leánygyermekével érkezett az erdei tornapályára Sopronkövesdről. A legkisebbik, a három hónapos békésen szundikált a babakocsiban, a kétéves érdeklődve nézelődött szintén a babakocsiból, míg a hároméves a kis műanyag motorjával követte az édesanyját.

– Gyógypedagógus hallgató vagyok a Soproni Egyetemen, s már csak ezért is érdekelt ez a rendezvény, s ha még segíteni is tudunk a részvételünkkel, az különösen jó érzés – magyarázta az édesanya. – Ezekben a napokban a férjem szüleinél vendégeskedünk Nyírszőlősön, s anyósom most itt szervezőként dolgozik, tőle hallottam az eseményről. Több napra érkeztünk hozzájuk, így belefér a programba ez az erdei rendezvény. A családi sétába szeretnék benevezni, hiszen a három pici gyermekkel még nem tudunk futni. A férjem elhozott bennünket a tornapályához, de neki még van egy-két elintéznivalója, később csatlakozik hozzánk – mondta Kevert Ildikó.