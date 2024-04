Két idős ember lehajtott fejjel egy szépen feldíszített csomagra pillant. Nagyszülők, a könnycseppáztatta, ráncok barázdálta arcokon ott van minden; az elmúlt évtizedek küzdelme, öröme, bánata és az a megismételhetetlen pillanat, a meghatottságé, amikor az unokájuk esküvőjén a hála perceiben nekik is jár a szeretet és köszönet ajándéka.

Fekete-fehér a legszínesebb

– Ezekben a percekben lehet csodálatos érzelmes képeket készíteni. Egy esküvőn minden másodpercben résen kell lenni, de ilyenkor minden idegszállal erre kell koncentrálni, tudni, hogyan helyezkedsz, honnan érkezik a fény – magyarázza az apró fortélyokat Janics Attila, aki az idei Esküvői Fotópályázaton a döntőbe került fekete-fehér képével.

– Ezen valószínű sokan meglepődnek, de aki ismer, az pontosan tudja, számomra a legszínesebb kép fekete-fehér. Akkor, amikor exponálsz, már érzed, hogy egy különleges, ritka, megindító, megható pillanatot sikerül megörökíteni.

Az még nem tudatosul benned, hogy majd egy fotópályázat kiírására ezzel nevezel, csak érzed, versenykép. Az esküvői fotóknak három kategóriája van, ami tetszik a párnak, ami tetszik a fotósnak és a harmadik, ami a zsűrinek is. Ha ezt a hármat sikerül összegyúrni egybe, na akkor az felteszi a pontot az i-re. Ez egy olyan fotó – mesél érzésekről fotóriporter kollégánk, s azonnal hozzá is teszi: mindig kikéri a párja, Edina véleményét.

Csak az arany hiányzik

– Ő a legfőbb kritikusom, maximálisan számítok a feleségem véleményére. Egy nő mindig másképp lát egy másik nőt, észreveszi azt, amit mi, férfiak soha. A kifinomult szépérzékükkel fel nem vehetjük a versenyt, tanulhatjuk, de nekik ösztönből jön. Ezt be kell látni. A női fotósoknak pontosan ezért van helyük a szakmában, mert nagyon jók – érvel a „gyengébbik” nem mellett a fotóriporter, aki 2018-ban vett részt először Esküvői Fotópályázaton. Akkor egy ötödik helyet szerzett, a következő években állt a dobogó különböző fokain, volt, hogy több képe is a döntőbe került.

"Nekünk az a feladatunk, hogy a legszebb pillanatokat örökítsük meg" -Janics Attila

– Már csak az arany hiányzik a kollekcióból – jegyzi meg mosolyogva, s mint felidézi, amikor először vett fényképezőgépet a kezébe, és „ellőtte” az első tekercset, meg sem fordult a fejében, hogy ebből örök barátság lesz.

– Amikor én elkezdtem fotózni, még nem volt a gép hátulján kisablak, nem tudtuk visszanézni egyből, hogy mit csináltunk, hanem színes vagy fekete-fehér negatívra fotóztunk. Körülbelül a tizedik tekercsnél éreztem azt, hogy érdekel, van hozzá szemem és érzékem.

Tanult, tudását csiszolgatta, s emellett megteremtették annak is a technikai feltételeit, hogy minden eseményre a legjobb képeket készíthesse el.

Évente két esküvőifotó-pályázatot hirdetnek. A tavaszit a Magyar Esküvőfotósok rendezi, az őszit pedig a Cewes, azaz Central European Wedding Show, s több kategóriában, például kreatív párosban, pillanatokban várják a képeket.

Új perspektívák

– Igen neves esküvői fotósok neve mellett szerepelhetett az idén is a nevem. Most csak egy képem jutott a legjobbak közé, de ennek is nagyon örültem. Azért is szeretem ezeket a pályázatokat, mert nagyon sokat lehet tanulni a többiektől, új perspektívákat ismerhetünk meg, ami önmagunk fejlődését is segíti – utal a plusz „nyereségre”, s bár minden pár más, soha nincs két egyforma esküvő, ami közös, hogy ez a nap különlegesen fontos az életükben.

– Nekünk az a feladatunk, hogy a legszebb pillanatokat örökítsük meg, hogy a képek mindent megmutassanak érzésben, hangulatban. Öröm legyen újranézni a képeket, fellapozni az albumot és nosztalgiázni – érzékelteti az esküvői fotósok felelősségét, s ez egyben magyarázat is arra, miért kell profit felkérni erre a feladatra. Az okostelefonok és digitális eszközök világában mindenki gondolhatja magát fotósnak, azonban a soha többé meg nem ismételhető pillanatokat a tehetség, a tudás és a tapasztalat adja vissza.

Az esküvői fotózás mellett a másik nagy szenvedélye az autósport, a Forma–1 akkreditált fotósaként a magyarországi futamon a bokszutca olyan helyein járhatott, amiről a halandó csak álmodozhat.