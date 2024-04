A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának meghívására önkéntes munkával segítette a központ napi működését Kovács Tamás Bence sokrétű szociális szakember, a Nemzeti Ifjúsági Tanács országos elnökségi tagja. Körei László központvezető szervezésében az országos vendég egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat is tartott. A szakember egyetemi csoportok számára beszélt a segítés sokrétű küldetéséről, a szociális kapcsolódás és a lelki egészség promóciójának erőt adó folyamatairól. Mindezt folyamatos hallgatói interakciók követték.

– A központ valamennyi munkatársa, hallgatói a kortárs segítőik, a bevont szakértők és az önkéntesek mind azon dolgoznak, hogy a Nyíregyházi Egyetemen a hallgatók biztonságban, jól érezzék magukat, legyenek szerves kapcsolódásaik és minél jobban haladjanak a tanulmányi időszakban az önfejlesztés és a szocializáció különböző fokmérőin, ezáltal vonzóvá váljunk az itt tanulók, s a jövőben hozzánk érkezők számára egyaránt- mondta Körei László.

– Az elmúlt három napban a szociális és az egyéni felelősségvállalás érzékenyítése révén hallgatók tucatjaival volt szerencsém találkozni a Nyíregyházi Egyetemen - közölte Kovács Tamás Bence, a Nemzeti Ifjúsági Tanács országos elnökségi tagja.

– Számos felsőoktatási intézményben jártam már személyes és szakmai útjaim során, viszont bátran állítom, hogy olyan, a hallgatók támogatásáért kiemelkedően tevékenykedő egységgel, mint a Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja, ritkán találkozik az ember. Öröm volt tapasztalni az egyetemisták nyitottságát, s a kollégák hozzáállását is. Betekintést nyertem, hogy egy vidéki egyetemnek is lehetnek dinamikusan épülő nemzetközi kapcsolatai, valamint nagy hatást gyakorolt rám az az infrastruktúra is, amellyel a Nyíregyházi Egyetem rendelkezik.