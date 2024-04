A minap a nyíregyházi Váci Mihály utcán egy motoros fékezés közben felborult. A mentők kórházba szállították a kètkerekű vezetőjét. Előzőleg

karambolozott két személyautó és egy motorkerékpár Nyírpazonyban. Ezek is egyértelmű jelei annak, hogy a motorosok a jó idő beköszöntével kirajzottak, számolni kell velük a közutakon. Szász Károly, a Honda Szász ügyvezetője, aki jól ismeri a világukat, ha úgy tetszik, régi motorosnak számít a szakmában. Először arra tért ki, hogy legelőször mire kell ügyelniük.

Érdemes átvizsgáltatni

– Mielőtt útra kelnek a motorral a leállás után, érdemes elmenniük egy szakszervizbe, ahol alaposan, tüzetesen, minden apró részletre ügyelve átvizsgálják azt. Az a tapasztalatom mostanában, hogy nagyon jó felülete van a guminak akkor is, amikor betöltötte az ötödik évét. A motorosok - tisztelet a kivételnek - kevésbé figyelnek a gumira, mint az autósok, akik gyakran cserélgetik a téli és a nyári gumit. A koros gumi megkeményedik, nincs féktapadása, ha pedig kitörik belőle egy kis darab, roppant balesetveszélyes. Ha jó, ha nem jó, egy ötéves gumit le kell cserélni. Érdemes átnézni az első teleszkópot, a kormánycsapágyazást. Meg kell vizsgálni, hogy a fékbetétek milyen állapotban vannak. Ha nincs megfelelő állapotban, és elmegy egy hegyi útra, ha félmilliméteres a fékbetét, visszafelé biztosan vason jön a motoros. Érdemes átnézni a guminyomást, a láncfeszességet, a világító berendezéseket, tehát rendben kell lennie műszakilag. Nem mellékes, hogy esztétikailag is jól mutasson, ne lógjanak rajta különböző idomok. Manapság már arra is fel kell készülni, hogy a másik hibáját kivédjük. Ehhez szükséges a megfelelő védőruha, védőfelszerelés. Egy csúszásnál korántsem mindegy, hogy a motoros egy sima farmerban fog talajt, vagy protektoros öltözékben. Egy jól zárhatól, praktikus bukósisak is növeli a biztonságot. A protektoros dzsekiben benne van a gerincvédő, a vállvédő, a könyökvédő. Kesztyű, nadrág térdvédővel, csizma, ezek mind nélkülözhetetlen kellékek. Sokszor akkor történik a baj, amikor a motoros csak a közelbe megy, nem vesz fel semmit, ráhajt egy kavicsra, elesik, és ennek komoly következményei lehetnek.

Három pillér

– Három alapfeltétele van annak, hogy valaki biztonságosan motorozzon. Az első fontos pillér, hogy legyen rendben a motor műszaki állapota. A másik nélkülözhetetlen tényező: legyen megfelelően beöltözve, a védőfelszerelések sokat jelentenek. A harmadik a technikai tudás. Mielőtt bárki motorra ül, vegye figyelembe mindezt, és nézze meg, hogy mi az, ami neki hiányos – mondta Szász Károly, a Honda Szász ügyvezetője annak apropóján, hogy a nyárias időben rengeteg a motoros a közutakon, és az utóbbi időben megnövekedtek azok a balesetek, amelyeknek a motorosok is a részesei. – Egy motorosnak tisztában kell lennie azzal, hogy technikailag mennyire képzett, és ne értékelje túl magát! A hirtelen kanyarodást és gyors kikerülést csak azok tudják jól kivitelezni, akiknek van tapasztalatuk, hatékony képzésben részesültek. A közutakon a sebességet feltétlenül érdemes betartani. Ha csoportosan motoroznak, javaslom, mindenki ragaszkodjon az egyéni tempójához, ne bravúroskodjon, fő a biztonság!

Ismét a vérüket adhatják

Hamarosan ismét lesz motoros véradás a Sóstói Múzeumfaluban. Ez lesz a 21. alkalom, hogy Szász Károly koordinálásával megrendezik a programot.

– Minden évben sok új motoros csatlakozik hozzánk, és ilyenkor előfordul, hogy első véradóként köszönthetjük a köreinkben. Aki egyszer donor lesz, azt gondolom, utána a vérellátó számíthat rá. Ez egy nemes cselekedet. Most is a Nyírtéti Őrült Motorosok vendégszeretetét élvezzük majd reggel, onnan rendőri kísérettel utazunk a skanzenbe, ahol a véradás mellett egy hangulatos program vár a résztvevőkre.