Bár az idő múlása olykor aggasztja, a zene és a család szeretete boldogsággal tölti el, Horváth Károlyt, azaz Charlie-t. A Liszt Ferenc-díjas előadóművész zenei újdonságai mellett unokájáról is mesélt a Duna délutáni magazinműsorában, a Családi körben.

„Most már minden percnek örülök, pozitívan látom a világot. 60 éve kezdtem a pályámat, azóta megállás nélkül dolgozom. 40 éve muzsikálok együtt a zenésztársaimmal. Van egy hamarosan 13 éves unokám, és a következő Aréna-koncertemre készülök” – kezdte Charlie a Családi kör vendégeként. A Liszt Ferenc-díjas előadóművész hozzátette, áprilisban megjelenik róla egy önéletrajzi könyv, ami utalva idei születésnapjára 77 sztorit mesél el az életéből.

„Sokszor könnyeztem, amikor válogattam a fotókat, de olyan is előfordult, hogy nem is emlékeztem arra, hogy mikor és hol készült a kép. A feleségem, Katikám rendszerezte a fotóalbumainkat, de amióta ő nincs, összekeveredtek, ezért komoly munka volt a szortírozás” – jegyezte meg az énekes. Felesége hiányáról is vallott, bántja, hogy unokájuk csak hároméves koráig ismerhette őt. Mind mondta, a nagypapaság minden örömét kiélvezi, Erikkel sok időt tölt együtt.

„Nekem a család jelenti az élet értelmét. Az unokám egy szép, tehetséges és tisztességes kisfiú. Hetedik osztályos, jól tanul, és remekül beszél angolul. Nemrég egy amerikai barátom volt nálam vendégségben, és jól elbeszélgettek. Gyönyörűen énekel, de mellette futballozik is” – büszkélkedett Charlie. A Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal elismert zenész a pályaválasztással kapcsolatban csak egy tanácsot adott unokájának: olyan hivatást válasszon, amit szenvedéllyel szeret. A teljes beszélgetés megtekinthető a Családi kör Médiaklikk-oldalán, amelyen elérhetők a korábbi adások is.