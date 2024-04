Évente közel 70 ezer diagnosztizált rákot fedeznek fel hazánkban. A betegség ma már nem egyenlő a halállal, az időben felismert daganat az esetek többségében jó eséllyel gyógyítható, de ez az út hosszú, s benne elkerülhetetlenek a lelki mélységek. A rákbetegeket segítő szervezeteknél mindig találnak segítőket az érintettek s családtagjaik, olykor elég csak felemelni a telefont. A Magyar Rákellenes Liga 31 éve működteti lelkisegély-szolgálatát. Április 10-én, a nemzeti rákellenes napon velük beszélgettünk.

Merjenek segítséget kérni!

A rák diagnózisa sokként éri az embert, meg­gyengíti a pszichét, letöri az immunrendszert, pedig a daganatos betegségekben éppen a lélekre jutna a legnagyobb feladat. Tudományos kutatások is alátámasztják, hogy a beteg hozzáállásának, a gyógyulásba vetett hitének óriási szerepe van a sokszor hosszú hónapokig tartó, testet-lelket megrázó folyamatban. Nem mindenkihez jut el a szakértelemmel végzett pszichológiai segítség, ami persze nem feltétlenül az ellátórendszer hiányossága, inkább annak tudható be, hogy a betegek elsősorban a testi bajukra fókuszálnak, nem kérnek pszichológiai segítséget, de a lelkük is sajog.



– Mindig az első lépés a legnehezebb, de akik őszinte és megértő segítőkre találnak, a terápiákat is gördülékenyen veszik, ezáltal javulhatnak az életkilátásaik. A hívók közül sokan csak azt várják, hogy valaki meghallgassa őket – mondta el lapunknak a Magyar Rákellenes Liga telefonos lelkisegély-szolgálatának vezetője, Gősiné Lusztig Ildikó. A szervezet önkéntesei a 06-80505-675-ös telefonszámon és a 06-20331-6408-as számon hétköznap 9.30-tól 18.30-ig fogadják a daganattal küzdő betegek és családtagjaik hívásait. Minden korosztályból megkeresik őket, azok is, akik egyébként a családban segítő közegben gyógyulhatnak.

– Sokszor egyetlen beszélgetéssel sikerül mozgósítanunk a hívó belső, lelki tartalékait, amire, valljuk be őszintén, bármi legyen is a diagnózis, a legnagyobb szükségük van rá – jegyezte meg a szervezet munkatársa. Gősiné Lusztig Ildikó hangsúlyozta, mindig az orvos-beteg terápiát tartják szem előtt, s az azt támogató, hiteles információkat adnak át az érintetteknek.

A szervezet 1993-tól működteti a lelkisegély-vonalat, s hozzá kell tenni, hogy akkoriban nem volt még ennyi elérhető információ a rákbetegségről, mint manapság, sőt, a rákról sem nagyon beszélgettek az emberek, tabutéma volt. Ma már inkább arra hívják fel a betegek figyelmét, hogy óvatosan kezeljék az interneten keringő híreket, csodaszerek nincsenek a rák ellen, sajnos egyre többször megpróbálják átverni, kihasználni a súlyos betegeket, ezért igyekezzenek megbízható forrásokra támaszkodni a daganattal küzdők, s keressék a segítőszervezeteket, akár telefonon is.

Képzett önkéntesek

– A Magyar Rákellenes Ligában önkéntesek ülnek a vonal túlsó végén, képzett egészségügyi dolgozók vagy a rákbetegségen túljutott, gyógyult ügyelők, akik sorsukból adódóan hitelesen osztják meg tapasztalataikat másokkal. Már az elején tisztázni szoktuk, hogy tanácsot csak orvos adhat, mi nem, tiszteletben tartjuk a kompetenciahatárokat, de megértő szavakkal segíthetünk, s el tudjuk mondani, mire figyeljen a beteg, ha kemoterápiát kap, mivel enyhíthetők a kezelések után fellépő kellemetlen tünetek, erről is érkezik hozzánk kérdés. A hívások tartalma viszont titkos, és a hívó is anonim marad, ahogyan a problémái is. Egyébként egyénileg eltérő, ki milyen panaszokkal, lelki terhekkel fordul hozzánk. Van, aki csak egyszerűen el szeretné mondani, hogy mennyire rosszul van, vagy épp mennyit javult az állapota, vagy mennyire fél, például a vizsgálatoktól. Nagyon fontos tisztázni, hogy a diagnosztikai vizsgálatokat, ha még kellemetlen is, de el kell végezni. Van, aki fél meginni a kontrasztanyagot CT-/MR-vizsgálat előtt, vagy tart a biopsziától, ami egy fontos mintavételi eljárás a szövetek vizsgálatánál. Igyekszünk megnyugtatni a hívót, hogy túl kell esnie ezeken a vizsgálatokon, a sikeres terápiához elengedhetetlen a pontos diagnózis. Számít, kinek milyen a lelki beállítottsága, a habitusa, aszerint kezeli a betegségét is lelki oldalról. Létezik aggódó típus, beletörődő, nyugodt, s van aki fél, és törődést igényel. Az egészségügyben az orvosok, nővérek nagy leterheltséggel dolgoznak, minden felmerülő kérdést nincs idejük megválaszolni, de ez érthető is, ezért vannak a rákbetegeket segítő szervezetek, klubok, hogy meghallgassák és empátiával támogassák a rákkal küzdőket. A Magyar Rákellenes Liga az ország miden részén elérhető, programokkal, információval ott állunk a daganatos betegek mögött – hangsúlyozta Gősiné Lusztig Ildikó. A szakembertől megtudtuk, krízishívásokat ritkán kapnak, de végletekig elkeseredett hangok szóltak már bele a telefonba. Fontos, hogy a terápia során kitartásra, türelemre intsük őket, mert ami adott pillanatban nagyon rossz, az az életüket mentheti meg.

Rákkal diagnosztizáltak száma

A legfrissebb adatok szerint 2022-ben 70 ezer magyar betegnél diagnosztizáltak daganatos betegséget, több mint 30 456-an haltak meg rákban. A diagnosztizált daganatos betegek közül még mindig többen halnak meg Magyarországon, mint az Európai Unió többi államában. A hazai statisztikák kitérnek a férfiak és a nők körében gyakran előforduló daganattípusokra is. A nőknél az emlőtumor, a tüdőrák, a méhtest daganatos betegsége gyakori, a férfiaknál a prosztata, a tüdő és a vastagbél rosszindulatú elváltozásait diagnosztizálják leggyakrabban. Szembetűnő az elmúlt 10 évben a nők körében előforduló tüdőrák emelkedése. (Forrás: KSH, webbeteg.hu)