Alig ért véget a Leveleki-víztározónál a Hírös Yacht Harcsafogó Verseny, április 27-én ismét versenyzők szállják meg a tavat: a Fox Rage Páros Pergetőverseny résztvevői várják majd a rablóhalak kapásait. Mikucza Zsolt tógazdát szerda délelőtt hívtuk fel, hogy a szombati megmérettetésről információt kérjünk, s legnagyobb meglepetésünkre Balatonfüreden vette fel a telefont.

Minden rablóhal számít

– Több csapat tagjaiból alakítottunk egy kombót, s beneveztünk a 10. International Balaton Carp Cup (IBCC) elnevezésű versenyre. Az idén 300 csapat nevezett be ebbe a küzdelembe, a magyarok mellett érkeztek indulók többek között Angliából, Norvégiából, Litvániából, Görögországból, Romániából, Szlovákiából, Csehországból – magyarázta meg azonnal a tógazda, hogy miért is van a magyar tenger partján. – A Black Carp Team Levelek elnevezésű csapat vezetője vagyok, a magát a versenyző csapatot Rátkai Ferenc (Bari), Gerebenics Viktor és Fenyvesi Norbert alkotja. A 10 kg feletti pontyok számítanak a versenybe. Eddig három kapásunk volt, egy mérlegelhető halat fogtunk. Megakasztottunk egy 9,80 kilogrammos pontyot is, de az a súlya miatt nem számított bele a versenybe. Nincs könnyű dolguk a versenyzőknek, hiszen meg kell birkózniuk az esővel és az erős széllel is.

– Sajnos, nem maradhatok itt végig, hiszen szombaton, 2024. április 27-én rendezzük meg a páros pergetőversenyt Leveleken, a sorsolást péntek délután tartjuk a Sirály presszóban. Szombat reggel 7 órakor szállnak vízre a versenyzők, s 17.30-ig várják a ragadozók kapását. Minden rablóhal számít. Azok a versenyzők járnak a legjobban, akik ha megfogtak egy fajból három példányt, megpróbálnak újabb fajból fogni szintén három darabot.

– Mindezek mellett a centiméterek is pontokat jelentenek – magyarázta Mikucza Zsolt, aki még hozzátette: ez a verseny akár főpróbának is tekinthető, ugyanis a nyáron a Mohosz a Leveleki-víztározón rendezi majd meg az országos pergetőbajnokság egyik fordulóját.