Idén ötödik alkalommal tartják a Csillagfutást, amelyet a daganatos betegek támogatásáért rendeznek április 20-án, szombaton a Bujtosi Városligetben. A megnyitót délután öt órától tartják majd. Az eseményről szóló sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila alpolgármester, Kemecsei György, az Omnis Forte Egyesület alelnöke és Dr. Wéber Ágnes, a Jósa András Tagkórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa beszélt szerda délután a Városházán. Mint megtudtuk: eddig több mint öt millió forinttal támogatták a betegeket.

Közösen dolgoznak

– Nagyon örülünk annak, hogy léteznek olyan civil szervezetek, amelyek gondolnak másokra és támogatják a betegeket – emelte ki beszédében a város alpolgármestere, aki szerint lényeges, hogy a szervezők felhívják a figyelmet a mozgás fontosságára is.

– A rendezvény egy közös összefogás a várossal, az öt évvel ezelőtt felújított Bujtosi tó környéke pedig kiváló helyszín a futásra – ezt már Kemecsei György mondta, aki kiemelte, esti program lesz, így különböző hangulatfényekkel, technikákkal is készülnek, ami feldobja majd az eseményt. Az egyesület azokra is gondolt, akik nem tudnak jelen lenni a futáson, otthon is teljesíthetik a távot, a technika ma már lehetővé teszi, hogy mindenki lemérje a saját teljesítményét, amit utólag összesítenek.

Gépekre, eszközökre fordítják

A kórház folyamatosan arra törekszik, hogy a legmagasabb szinten lássa el a daganatos betegeket. Dr. Wéber Ágnes elárulta: legfontosabbnak a szűrést tartják, amelyre igyekeznek felhívni a lakosság figyelmét is. – Lényegesek az emlő- és prosztata szűrések, gyomorpanaszok esetén pedig a kivizsgálások – mondta.

A kórház a civil felajánlásokat eszközökre, gépekre, illetve továbbképző tanfolyamokra fordítja.