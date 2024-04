Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola a Magyar Népmeséért Alapítvánnyal összefogva a napokban jótékonysági estet tartott az evangélikus nagytemplomban. Az előadáson az iskola gyermekkórusa mellett a Kossuth-díjas előadóművész, Berecz András is fellépett, a bevételt pedig az agydaganattal küzdő, a kórus tagjaként éneklő Veres Szofi gyógyulására ajánlották fel.

Daganatot diagnosztizáltak

A Túróczy Zoltán Evangélikus Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola harmadikos diákjánál, aki korábban legyőzte a leukémiát, a közelmúltban agydaganatot diagnosztizáltak. Az orvosi konzultációra, és Szofi majdani gyógykezelésre a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak köszönhetően eddig 20 millió forint gyűlt össze, ebből 4,3 millió forint a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban megtartott jótékonysági est adományaiból jött össze – jelentette be Cservenák László, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Lelkészi hivatalában megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón. Az eseményen részt vett dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi tagja, Berecz János, az alapítvány egyik alapítója, Gávavencsellő polgármestere, dr. Kovács László Attila, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházmegye igazgató lelkésze és Pampuch Zoltán, a Túróczy Zoltán-iskola igazgatója is. A sajtótájékoztatón természetesen jelen volt Szofi édesanyja, Szalontai Henriett is, aki megköszönte a jótékonysági est és az adománygyűjtés szervezőinek eddigi munkáját, majd a sajtó képviselőinek elmondta: Szofi nagyon jól érezte magát a kórus tagjaként, ő pedig büszke volt a lányára, hogy ennyi ember előtt énekelhetett.

Egy hosszú út elején

– Az elmúlt napokban eldőlt, hogy Szofi gyógykezelését a tengerentúlon, az Amerikai Egyesület Államokban kezdhetnénk meg. A most összegyűlt pénz azonban „csak” magára az orvosi konzultációra elég, a vizsgálatok és a majdani gyógykezelések teljes összege meghaladhatja a százmillió forintot – mondta az édesanya.

Cservenák László és dr. Vinnai Győző hangsúlyozták: egy hosszú út elején vannak, a gyűjtés még csak most indult el igazán, s arra kérték a vármegyei és az országos nagyvállalatokat, hogy ha tehetik, járuljanak hozzá anyagilag Szofi gyógyulásához. A sajtótájékoztatón elhangzott, a gyógykezeléshez szükséges összeget a kezelések megkezdése előtt letétbe kell helyezni, azaz nyárra már a teljes összegnek rendelkezésre kellene állnia.